ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
THEON: Εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας
Επιχειρήσεις
20:24 - 30 Σεπ 2026

THEON: Εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Theon International Plc (THEON)  ανακοινώνει νέες παραγγελίες συνολικής αξίας περίπου €50 εκατ. από ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, η THEON έλαβε ειδοποίηση κατακύρωσης για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης NYX και το δίκυαλο σύστημα μικτής απεικόνισης ORION σε ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική σύμβαση παράδοσης διοπτρών ORION από χώρα της Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας THEON NEXT για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού, πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος όρασης του στρατιώτη του μέλλοντος.

Παράλληλα, νέες παραγγελίες για συστήματα παρακολούθησης ξηράς και θαλάσσης αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ ήρθαν στον Όμιλο μέσω της ΚΑΠΠΑ (εταιρία 100% ελεγχόμενη από τη THEON).

Το υπόλοιπο των νέων παραγγελιών αφορούν διάφορα φορητά συστήματα. Με την έναρξη του Δ’ τριμήνου του 2026, παρατηρείται η προτεραιοποίηση προμήθειας εξοπλισμού χερσαίων δυνάμεων, όπως αναμενόταν από τη Διοίκηση, ήδη από τις αρχές του έτους, με την εταιρεία να επιλέγεται για ευάριθμες αναθέσεις.

Οι νέες αυτές παραγγελίες ενισχύουν περαιτέρω την ηγετική θέση της THEON στον τομέα των συστημάτων για τον στρατιώτη νέας γενιάς. Κατά τις προβλέψεις της εταιρείας, περαιτέρω επιτάχυνση αναμένεται κατά το Δ’ τρίμηνο του 2026 και στις αρχές του 2027.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε:

«Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση ότι διαμορφώνονται ισχυρές προοπτικές σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας για το Δ’ τρίμηνο του 2026 και το Α’ τρίμηνο του 2027. Πέρα από αυτή την πρώτη σειρά νέων παραγγελιών, η THEON έχει επιλεγεί για επιπλέον παραγγελίες συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αγοράς, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία οριστικής επιβεβαίωσης και αναμένεται να οριστικοποιηθούν το αργότερο έως το Α’ τρίμηνο του 2027. Παρ’ όλα αυτά, θα συνεχίσουμε να τηρούμε συντηρητική στάση στις εκτιμήσεις μας.

Τέλος, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ο συντονισμός μεταξύ των ομάδων Business Development και Έρευνας & Ανάπτυξης επιταχύνεται ήδη σε όλους τους σχετικούς τομείς, όσον αφορά στα σταθεροποιημένα συστήματα (gimbals) και στα συστήματα αεράμυνας, στο πλαίσιο των επενδύσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Η πλήρης επιχειρησιακή συγχώνευση θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Η THEON έχει ήδη ξεκινήσει να προσφέρει διεθνώς ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ηλεκτροοπτικών συστημάτων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

THEON: Άλμα 35,4% στα έσοδα και διεύρυνση της αγοράς στα €8 δισ.
Ανακοινώσεις

THEON: Άλμα 35,4% στα έσοδα και διεύρυνση της αγοράς στα €8 δισ.

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Εργασιακά

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank
ΑΜΥΝΑ

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)
ΑΜΥΝΑ

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/09/2026 - 20:59

Λαγκάρντ: Κλείνει την πόρτα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 – «Δεν θα ήταν καλή ιδέα»

Ειδήσεις
30/09/2026 - 20:40

Τουρκία: Μπλοκάρεται το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό T24 με την κατηγορία της «προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+»

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 20:24

THEON: Εξασφαλίζει νέες παραγγελίες ύψους περίπου €50 εκατ. και προεπιλέγεται για συμβάσεις υψηλότερης αξίας

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 20:12

Ευρωαγορές: Τέλος στο 6μηνο ανοδικό σερί – Πτώση 2,5% για τον Stoxx 600 τον Σεπτέμβριο

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:50

PRODEA Investments: Άλμα 61% στο adjusted EBITDA – Στα €49,9 εκατ. το α’ εξάμηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 19:47

Μπρατάκος: Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τη διεύρυνση των 120 δόσεων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:40

Attica Group: Στα €329,8 εκατ. ο τζίρος το α’ εξάμηνο – Μείωση κόστους κατά €21,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:30

Phoenix Vega Mezz: Ισχυρή υποχώρηση της αξίας των ομολογιών στα €23,1 εκατ.

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 19:15

Cairo Mezz: Στο «κάδρο» η εξαγορά του Cairo 3 – Έως 70,5 εκατ. ευρώ η αξία για την εταιρεία

Εργασιακά
30/09/2026 - 19:02

Δημόσιο: Έρχονται 20.870 προσλήψεις το 2027 – Οι τομείς προτεραιότητας

Ναυτιλία
30/09/2026 - 18:59

Βρυξέλλες: Η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων έγινε μέλος της Waterborne

Πολιτική
30/09/2026 - 18:45

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 18:25

ΕΑΤ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρία επενδυτικά σχήματα για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 18:02

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Θετικό EBITDA το α’ εξάμηνο – Επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας και φωτοβολταϊκά

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 17:53

Unibios: Ισχυρή ανάπτυξη και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20%

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:48

Space Hellas: Αύξηση τζίρου και διατήρηση EBITDA στα € 9,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
30/09/2026 - 17:43

Euronext Athens: Νέο υψηλό 17ετίας στις 2.738 μονάδες – Κέρδη 29,1% στο 9μηνο

Επιχειρήσεις
30/09/2026 - 17:36

Η ΓΣΕΒΕΕ επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια συνολική ρύθμιση οφειλών

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:27

6th LAW FORUM ON TAXATION: Στο επίκεντρο η φορολογική μεταρρύθμιση και οι νέες οικονομικές προκλήσεις

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:24

Ράμα: Υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ – Τραμπ ύψους €1,4 δισ. – Να αποφασίσει η επιστήμη

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:21

Νετανιάχου για πτήση Flydubai: Προσπάθεια να σκοτώσει μαζικά Ισραηλινούς - Προετοιμαζόμαστε για πρόσθετες απειλές

Ειδήσεις
30/09/2026 - 17:06

ΗΠΑ: Ηπιότερος του αναμενομένου ο πληθωρισμός – Στο 3,4% ο PCE

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/09/2026 - 17:04

ΔΑΑ: Toν Οκτώβριο θα προκηρυχθεί η νότια επέκταση του αεροδρομίου

Χρηματιστήρια
30/09/2026 - 17:00

Wall: Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός, ενισχύθηκαν οι μετοχές – Υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/09/2026 - 16:56

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

Οικονομία
30/09/2026 - 16:45

Πιερρακάκης: Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες - Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες θα λογοδοτούν

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:43

Ισπανία: Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση οι ακτιβιστές

Πολιτική
30/09/2026 - 16:38

Αποστολάκη: Επτά χρόνια προστάτευαν funds & servicers και σήμερα «ανακαλύπτουν» το πρόβλημα

Ανακοινώσεις
30/09/2026 - 16:30

ΠΑΪΡΗΣ: Από ζημιές σε κέρδη το α’ εξάμηνο – Στο +14,5% ο τζίρος

Ειδήσεις
30/09/2026 - 16:28

Βουλγαρία: Νομοθετικό «φρένο» στις αγωγές SLAPP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ