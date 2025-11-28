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IWG: Ρεκόρ επέκτασης δικτύου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για το μέλλον
Επιχειρήσεις
13:51 - 28 Νοε 2025

IWG: Ρεκόρ επέκτασης δικτύου στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για το μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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H International Workplace Group (IWG), ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή απόδοση, με τα συνολικά έσοδα συστήματος να ανέρχονται στα $1,125 δισ., αυξημένα κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ισχυρή ανάπτυξη και επέκταση

Ο τομέας Δίκτυο υπό Διαχείριση και Δικαιόχρηση, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 36% στα συνολικά έσοδα, ενώ τα επαναλαμβανόμενα τέλη διαχείρισης ενισχύθηκαν κατά 83% σε ετήσια βάση. Η IWG ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο με 245.000 διαθέσιμα επιμέρους γραφεία, αίθουσες ή workspaces και 190.000 υπό ανάπτυξη, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έντονη ζήτηση και την επιτυχία.

Οι νέες τοποθεσίες και εκκινήσεις λειτουργίας νέων κέντρων αυξήθηκαν πάνω από 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 335 και τις 215 αντίστοιχα.

Σταθερή απόδοση και βελτίωση πληρότητας

Τα Κέντρα γραφείων που ανήκουν στην εταιρεία παρουσίασαν σταθερά έσοδα $ 806 εκατ. ενώ εκείνα από τα κέντρα που λειτουργούν ήδη, αυξήθηκαν κατά 1%. Η ανοδική τάση στην πληρότητα, η οποία ξεκίνησε από το πρώτο εξάμηνο, συνεχίζει να ενισχύει τα έσοδα, με το RevPAR να ανέρχεται στα $354, δημιουργώντας σταθερή βάση για το 2026.

Σταθερές επιδόσεις

Οι Ψηφιακές και Επαγγελματικές Υπηρεσίες κατέγραψαν σταθερά έσοδα $106 εκατ.,.με τα υποκείμενα έσοδα να παραμένουν αμετάβλητα. Ο τομέας συνεχίζει να αναπτύσσει την πλατφόρμα, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και επεκτείνοντας τη γεωγραφική της κάλυψη.

RevPAR – Σύμφωνη με τις προβλέψεις πορεία

Η απόδοση του RevPAR είναι ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις σε όλους τους τομείς. Οι Συνεργασίες υπό Διαχείριση παρουσιάζουν ανοδική τάση μετά από 18 μήνες λειτουργίας, ενισχύοντας τις προοπτικές αύξησης των εσόδων στο μέλλον.

Καθαρό χρέος και χρηματοοικονομική θέση

Το καθαρό χρέος ανήλθε στα $813 εκατ., επηρεασμένο κυρίως από την επιτάχυνση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών (16,7 εκατ. μετοχές έναντι $47 εκατ.) και από εποχικές μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης.

Η εταιρεία αναμένει μείωση του καθαρού χρέους στο τέταρτο τρίμηνο. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος του μετατρέψιμου ομολόγου του 2027 θα εξοφληθεί στις 9 Δεκεμβρίου, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί.

Ο Mark Dixon, Διευθύνων Σύμβουλος της International Workplace Group plc, δήλωσε:«Είμαι ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025. Οι στοχευμένες επενδύσεις μας στο Δίκτυο υπό Διαχείριση και Δικαιόχρηση έχουν αυξήσει τον ρυθμό έναρξης λειτουργίας νέων τοποθεσιών και διεύρυναν το δίκτυό μας. Η πρόοδος στην πληρότητα και τις τιμές δημιουργεί ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στο υπόλοιπο του έτους όσο και το 2026. Παράλληλα, οι ισχυρές ταμειακές ροές μας επιτρέπουν να προχωρούμε σε επαναγορές μετοχών, προσφέροντας αξία στους μετόχους μας».

Η IWG αναμένει αυξημένο αριθμό νέων τοποθεσιών και έναρξη λειτουργίας επιπλέον κέντρων έως το τέλος του 2025, συνεχίζοντας τη στρατηγική επέκτασης με χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και διατηρώντας σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους.

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