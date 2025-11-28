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Η INTERLIFE στην Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών ΧΑ
Αναλύσεις
13:42 - 28 Νοε 2025

Η INTERLIFE στην Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX Group) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών ΧΑ για την περίοδο Μάιος – Οκτώβριος 2025 την Τετάρτη 26/11/2025.

Συγκεκριμένα, η INTERLIFE εισήχθη στον Γενικό Δείκτης Τιμών Χ.Α. (ΓΔ) και στον Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. (ΣΑΓΔ), ενώ διαγράφηκε από το Δείκτη Τιμών Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΧΑ (ΑΤΗΕΧ_SCI).

Οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου 2025

Σύμφωνα με το ATHEX Group, ο Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ αποτελεί τον κύριο Δείκτη Αναφοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχεδιασμένος να παρακολουθεί την απόδοση 60 εταιρειών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή κλεισίματος της μετοχής της INTERLIFE (ΙΝΛΙΦ) ήταν στα 5,78 ευρώ την ημέρα ανακοίνωσης των αλλαγών, καθιστώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης της εταιρείας στα 107.322.531,36 ευρώ.

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