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HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI
Τεχνολογία
13:45 - 28 Νοε 2025

HPE και Infinitum ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας λύσεις AI και containerized υποδομής στη STHENOS AI

Reporter.gr Newsroom
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Η STHENOS AI, νέα εταιρία μέλος του Ομίλου EFA GROUP, με εξειδίκευση  σε προηγμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τους τομείς της άμυνας και των dual-use εφαρμογών, συνεργάζεται με την  Hewlett Packard Enterprise (HPE) και την Infinitum για την υλοποίηση μιας προηγμένης υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης (AI/ML) και containerized περιβάλλοντος, σχεδιασμένης να επιταχύνει την καινοτομία στους τομείς άμυνας, ασφάλειας και λογισμικού.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του EFA GROUP για την ανάπτυξη ανεξάρτητων, ασφαλών και υψηλών επιδόσεων AI οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής και τεχνολογικής αυτονομίας και η ικανότητα ανάπτυξης εφαρμογών AI κρίσιμης σημασίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Η υποδομή θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της STHENOS AI, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια, αυτονομία και κυριαρχία δεδομένων (data sovereignty) σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα κυβερνοασφάλειας.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 14:54
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