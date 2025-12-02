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Active: Συνεργασία με την Knoocker για τη διάθεση του εργαλείου Knowla σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς
Επιχειρήσεις
16:13 - 02 Δεκ 2025

Active: Συνεργασία με την Knoocker για τη διάθεση του εργαλείου Knowla σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η Active, ο κορυφαίος ελληνικός Όμιλος τεχνολογίας και πληροφορικής, ανακοινώνει τη νέα στρατηγική της συνεργασία με την Knoocker, κατασκευάστρια εταιρεία του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού συστήματος Knowla, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία και διανομή στην Ελλάδα.

Η συνεργασία ενισχύει την καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης, με την προώθηση και διάθεση του Knowla σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς προσχολικής αγωγής σε όλη την Ελλάδα.

Το Knowla αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα μάθησης που συνδυάζει εκπαίδευση και ψυχαγωγία, μετατρέποντας οποιαδήποτε επιφάνεια σε ένα δυναμικό περιβάλλον βιωματικής διδασκαλίας. Με ένα πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών, παιχνιδιών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, το Knowla είναι σχεδιασμένο για να διαμορφώνει μοναδικές εμπειρίες, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Πιστή στο όραμά της για τον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, η Active εντάσσει το Knowla στο χαρτοφυλάκιο των εκπαιδευτικών λύσεών της, το οποίο περιλαμβάνει διαδραστικούς πίνακες, εφαρμογές VR/AR και STEM/STEAM προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, φέρνει στις σχολικές αίθουσες ολοκληρωμένα, καινοτόμα εργαλεία μάθησης που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη γνώση, μέσα από το παιχνίδι και τη διαδραστικότητα.

Ο κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Education Consultant της Active, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την Knoocker, η οποία αποτελεί ένα ακόμη δυναμικό βήμα προς την εκπαίδευση του μέλλοντος. Το Knowla, ως ένα εύχρηστο εργαλείο προσχολικής αγωγής, διευκολύνει την εξοικείωση με την ψηφιακή μάθηση, εμπνέοντας και κινητοποιώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από τη δράση και το παιχνίδι. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση του εκπαιδευτικού κλάδου στη χώρα μας, μέσα από μεθοδευμένα βήματα, στρατηγικές συνεργασίες και σύγχρονες τεχνολογίες.»

Από την πλευρά της, η Knoocker εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι η Active αποτελεί έναν αξιόπιστο και δυναμικό συνεργάτη, με βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς εκπαίδευσης.

Το Knowla διατίθεται ήδη από την Active υπό την καθοδήγηση του Educational Consultant της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Κεσεντέ και μπορεί να ενσωματωθεί σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και εκπαιδευτικά κέντρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή διαδραστικής μάθησης για τα παιδιά.

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