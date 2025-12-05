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Ανοιχτό το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ Αττικής με προϋπολογισμό €120 εκατ.
Επιχειρήσεις
13:31 - 05 Δεκ 2025

Ανοιχτό το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ Αττικής με προϋπολογισμό €120 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Ανοικτή, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των 120 εκατ. ευρώ, παραμένει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής, για τη χρηματοδότησή τους από το πρόγραμμα «Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάκαμψη στην Αττική».  

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας και η υποστήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής στον εκσυγχρονισμό τους και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εισαγωγής τεχνολογικής και οργανωσιακής καινοτομίας.

Τα ποσοστά επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να αυξηθεί κατά:

– 10% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες για εξοπλισμό Green σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Το παραπάνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών. Η συγκεκριμένη προσαύξηση επιβεβαιώνεται, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες εξοπλισμού Green σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης πιστοποίησης.

– 5%, εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: Δήμος Αγκιστρίου, Δήμος Αίγινας, Δήμος Κυθήρων, Δήμος Πόρου, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Σπετσών, Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων και Δήμος Ύδρας.

Επισημαίνεται ότι επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 30.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα εξαρχής και δεν μπορούν να υποβληθούν και να ενταχθούν στην εν λόγω Δράση. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 200.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου και, παρότι οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

I. Κτίρια και εγκαταστάσεις.

II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της.

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (δαπάνες «πράσινης μετάβασης»/Green).

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) λογισμικό, γ) προβολή προώθηση και δικτύωση, δ) ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, ε) υπηρεσίες συμβούλων, στ) υπηρεσίες μελετών ανάπτυξης προϊόντων/διεργασιών, η) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, ζ) έμμεσες δαπάνες.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.

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