Κορκίδης: Οι περσινές εκκρεμότητες να μετατραπούν σε φετινές προτεραιότητες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και των παραγωγικών φορέων, αλλά και πρέσβεων.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. Στο επίκεντρο της φετινής εκδήλωσης βρέθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., η αναγόρευση σε επίτιμα μέλη:

- του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νικόλαου Δένδια, σε αναγνώριση της μακράς και πολύτιμης παρουσίας του στην εγχώρια και διεθνή πολιτική σκηνή, καθώς επίσης για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

- του ευπατρίδη, ευεργέτη, Παναγιώτη Λασκαρίδη, Ιδρυτή και Προέδρου της Laskaridis Shipping & Lavinia Corp και Προέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για την μακρά και πολύτιμη παρουσία του στην εγχώρια και διεθνή οικονομική, ναυτιλιακή και πολιτιστική σκηνή,

- του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, για την μακρά επιτυχημένη επιχειρηματική του πορεία και πολύτιμη προσφορά του στον κόσμο της βιομηχανίας, καθώς και για την επένδυσή του στο ιστορικό πειραϊκό εργοστάσιο της ΙΟΝ.

- των ιδρυτών της Megatugs Salvage and Towage, Αναστάσιου Μιχάλαρου, Θεολόγου Μιχάλαρου και Παύλου Ξηραδάκη, για την προσφορά τους στον τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, με παραγγελίες νεότευκτων σύγχρονων ρυμουλκών-ναυαγοσωστικών σε ελληνικά ναυπηγεία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Βασίλης Κορκίδης ανέφερε ότι, το 2026, είναι ένα σημείο καμπής, αλλά μια χρονιά που μας καλεί να μετατρέψουμε την εμπειρία των προηγούμενων ετών σε στρατηγική ωριμότητα, την αβεβαιότητα σε ανθεκτικότητα και τις προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τόνισε, επίσης, ότι ζητούμενο είναι οι περυσινές εκκρεμότητες να μετατραπούν σε φετινές προτεραιότητες και πρόσθεσε ότι, το τρέχον έτος, η επιχειρηματική κοινότητα του ευρύτερου πειραϊκού χώρου και της Δυτικής Αττικής καλείται να περάσει από τη διαχείριση των επιπτώσεων στην οργανωμένη και στοχευμένη ανάπτυξη, να επενδύσει στη γνώση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να μετατρέψει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Το 2026 πρέπει να είναι χρονιά ενίσχυσης της επιχειρηματικής παρουσίας, καθώς ο Πειραιάς διαθέτει δυναμική, εμπειρία και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Με ιστορία 120 ετών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, τεκμηρίωση και συνεργασία, ώστε το 2026 να αποτελέσει έτος ουσιαστικής προόδου για τις τοπικές επιχειρήσεις. Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανέφερε ότι, για το 2026, τέθηκαν επτά συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτεραιότητες στον πυρήνα των οποίων παραμένει η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής που αφορούν στην:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, με έμφαση στη μετάβαση από την επιβίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στήριξη του ψηφιακού και παραγωγικού μετασχηματισμού, ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν τεχνολογία, δεδομένα και καινοτομία.

Προώθηση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, μέσα από οργανωμένες δράσεις, συνεργασίες και συμμετοχή σε δίκτυα και πλατφόρμες.

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών πόρων, με πρακτική καθοδήγηση προς τα μέλη.

Καλλιέργεια της επιχειρηματικής συνεργασίας αντί του κατακερματισμού.

Υλοποίηση του στόχου της ναυπήγησης του ελληνικού πλοίου σε ελληνικά ναυπηγεία.

Ενίσχυση του ρόλου του Επιμελητηρίου σε σύγχρονου θεσμικού εταίρου, που δεν περιορίζεται στην καταγραφή προβλημάτων, αλλά συνδιαμορφώνει λύσεις.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Β. Κορκίδης, έκλεισε την ομιλία του με την ευχή: «το 2026 να είναι μια χρονιά προόδου και δημιουργίας, για τις τοπικές επιχειρήσεις, και την εθνική οικονομία, μια χρονιά που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική επιχειρηματικότητα, μια χρονιά σταθερότητας χωρίς στασιμότητα και ανάπτυξης χωρίς εμπόδια, ώστε η επιχειρηματική επιτυχία να μεταφραστεί σε κοινωνική αξία.»

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Πειραιά, Ιωάννης Μώραλης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, o υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γεώργιος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Σωκράτης Φάμελλος, ο Κωνσταντίνος Γάτσιος τομεάρχης Ανάπτυξης και επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Ιωάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Δημήτριος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Τραγάκης, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Α.Ε. Fang Qiu, η Πρέσβης της Αλγερίας, Α.Ε. Zaina Benhabouche, ο Πρέσβης του Μεξικό, Α.Ε. Alejandro Garcia Moreno, Ινδονησίας Α.Ε. Dr Bebeb A. K. Nugraha Djundjunan, επικεφαλής ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα, οι πρυτάνεις του ΠΑ.ΠΕΙ και ΠΑ.Δ.Α., Μιχάλης Σφακιανάκης και Παναγιώτης Καλδής, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ., Τρύφων Κοντιζάς, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τζεφεράκος και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Πειραιώς, Δημήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και της ΟΝΕΧ, Πάνος Ξενοκώστας, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Διονύσιος Θεοδωράτος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, Νικόλαος Πλατανησιώτης, Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Κωνσταντίνος Μαραγκάκης, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Επιμελητηρίων, της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.