ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς για ΔΕΘ: Η αγορά περίμενε περισσότερα
Επιχειρήσεις
08:59 - 07 Σεπ 2026

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς για ΔΕΘ: Η αγορά περίμενε περισσότερα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ και αφουγκραζόμενος τα μηνύματα των επιχειρήσεων, αναγνωρίζει τις θετικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, η αγορά περίμενε περισσότερα και, κυρίως, μέτρα με πιο άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, περιορισμένη ρευστότητα, συσσωρευμένες υποχρεώσεις, δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση και πιεσμένα περιθώρια κέρδους.

Σε αυτά προστίθεται πλέον και ένα διαρκώς αυξανόμενο κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης, από τις συνεχείς νέες υποχρεώσεις ψηφιοποίησης, χωρίς να προβλέπονται αντίστοιχα κίνητρα και εργαλεία που θα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις μικρότερες επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η διαφορετική χρονική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων της Αττικής στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Το γεωγραφικό κριτήριο δημιουργεί συνθήκες άνισης φορολογικής μεταχείρισης και δεν συνάδει με την αρχή της ισονομίας στην αγορά. Μια επιχείρηση στον Πειραιά δεν έχει μικρότερο κόστος ή λιγότερες υποχρεώσεις επειδή βρίσκεται στην Αττική.

Παράλληλα, η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι θετική ως κατεύθυνση, αλλά η σταδιακή εφαρμογή της σε βάθος πολλών ετών περιορίζει δραστικά την αξία της ως άμεσο εργαλείο ρευστότητας. Όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι σημερινές, οι ελαφρύνσεις δεν μπορούν να μετατίθενται κυρίως στο μέλλον.

Θετικές είναι και οι παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, καθώς μπορούν να στηρίξουν την κατανάλωση και το λιανεμπόριο. Η χώρα, όμως, χρειάζεται παράλληλα ένα πιο ισχυρό παραγωγικό μοντέλο. Μια ανάπτυξη κοντά στο 2%, με σημαντική εξάρτηση από την κατανάλωση, δεν αρκεί από μόνη της για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικότητα, εξωστρέφεια και επιχειρήσεις που μπορούν να μεγαλώσουν.

Για τον ΕΣΠ παραμένουν επομένως προτεραιότητες, η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για το πλήρως διασυνδεδεμένο κλάδο του εμπορίου, η βιώσιμη ρύθμιση οφειλών, ο λειτουργικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός, η ουσιαστική μείωση της προκαταβολής φόρου, η ισότιμη φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων, η πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, η αντιμετώπιση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους και η θέσπιση κινήτρων για το κόστος της ψηφιακής συμμόρφωσης και του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα, όμως τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά είναι σαφή: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα. Δεν είναι δίκαιο οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά με γεωγραφικό κριτήριο, ούτε αρκούν ελαφρύνσεις που μεταφέρονται σε βάθος πολλών ετών όταν οι ανάγκες για ρευστότητα είναι σημερινές.

Το μεγαλύτερο ζητούμενο, όμως, ξεπερνά τη φορολογία. Η χώρα χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο για το επιχειρείν. Χρειάζεται ανάπτυξη που θα στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή, στις επενδύσεις, στην παραγωγικότητα και στην εξωστρέφεια. Αν θέλουμε ισχυρότερη οικονομία, πρέπει να δώσουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χώρο όχι απλώς να επιβιώσουν, αλλά να επενδύσουν, να μεγαλώσουν και να δημιουργήσουν περισσότερο πλούτο και περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοιξε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά
Επιχειρήσεις

Άνοιξε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ για πολίτες και επιχειρήσεις
Οικονομία

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ για πολίτες και επιχειρήσεις

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση
Οικονομία

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση

Πρωθυπουργικά φάουλ και υστεροφημία
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Πρωθυπουργικά φάουλ και υστεροφημία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
07/09/2026 - 10:51

Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με την AfD και την ΕΚΤ στο επίκεντρο

Πολιτική
07/09/2026 - 10:34

Χαρίτσης για νίκη AfD: Καθαρές θέσεις χωρίς φόβο η απάντηση στην ακροδεξιά

Οικονομία
07/09/2026 - 10:18

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Σχέδιο Invest Ahead και νέος επενδυτικός χάρτης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
07/09/2026 - 10:12

Γερμανία: «Βουτιά» 1,1% στη βιομηχανική παραγωγή – Νέα εμπόδια στην ανάκαμψη

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 10:01

Άνοιξε το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas στον Πειραιά

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 10:00

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε ότι δεν θα πάει στην... γιορτή γίδας, λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:58

ΕΥ Ελλάδος: Το μέλλον της εκπαίδευσης στην εποχή του AI

Εμπορεύματα
07/09/2026 - 09:50

Χρυσός: Νέα «βουτιά» κάτω από τα $4.400 – Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της Fed

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:35

Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο έξω από το σπίτι του – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:29

Γερμανία: Μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς, ο Μερτς αντιμετωπίζει ένα οδυνηρό δίλημμα

Γιώργος Ραυτόπουλος
07/09/2026 - 09:27

Η AfD κηρύσσει τη «Νέα Επανένωση» – Ο λογαριασμός στον Μερτς

Ανεμοδείκτης
07/09/2026 - 09:26

Ο Ρέμος καβάλα στ' άλογο

Χρηματιστήρια
07/09/2026 - 09:25

Στα πράσινα οι ασιατικές αγορές – «Άλμα» 4% στη Νότια Κορέα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
07/09/2026 - 09:17

Όλοι κάτι θα πάρουν

Ειδήσεις
07/09/2026 - 09:15

Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία στα ανατολικά – Πού θα φτάσει στους 38°C

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 09:07

HELLENiQ ENERGY: Επενδύσεις έως €5 δισ. για νέα «έκρηξη» εξαγωγών – Στο επίκεντρο τα διυλιστήρια

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 08:59

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς για ΔΕΘ: Η αγορά περίμενε περισσότερα

Πολιτική
07/09/2026 - 08:55

O Μητσοτάκης απέφυγε να διαψεύσει την αγορά του Predator από το ελληνικό κράτος

Φορολογία
07/09/2026 - 08:41

Τεκμήρια: Ποιοι κερδίζουν από τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις

Ειδήσεις
07/09/2026 - 08:31

Εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το 43% των νέων 18-24 ετών ψήφισε AfD - Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Οικονομία
07/09/2026 - 08:22

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ για πολίτες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
07/09/2026 - 08:18

Μαϊάμι: Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 08:13

Καφούνης: Απαραίτητη η παρακολούθηση δεδομένων για το εμπόριο και σε περιφερειακό επίπεδο

Οικονομία
07/09/2026 - 08:11

Τα 12 μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ - Τι σχολιάζει η αντιπολίτευση

Οικονομία
07/09/2026 - 08:00

Τι είναι ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά» και πώς θα συνεισφέρει το κράτος στις αποταμιεύσεις - Οι αντιδράσεις

Εργασιακά
07/09/2026 - 07:44

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Magazino
07/09/2026 - 07:23

Η, εν Σύρω, επιστροφή του Γιώργου Νταλάρα στα ρεμπέτικα

Magazino
07/09/2026 - 06:44

30 συναυλίες που με κάνουν να ανυπομονώ για τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα

Ειδήσεις
06/09/2026 - 22:17

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Η AfD στο 44,5% στη Σαξονία-Άνχαλτ – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Magazino
06/09/2026 - 22:00

Στο μυαλό του Τσίλλερ, στα έγκατα του δημαρχείου και στη δίνη των 200 ετών της Ερμούπολης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ