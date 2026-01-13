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Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης €988 εκατ. για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα
Οικονομία
10:44 - 13 Ιαν 2026

Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης €988 εκατ. για Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων ανέρχεται στα 988 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης.

Συγκεκριμένα και με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν:

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 285 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,17% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 370,5 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 50,88%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 19,44%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 12,11%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,40%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 5,51%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,16%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1,51%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,18% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 357,5 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 36%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 19%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 15%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 4%. Διοικητική υποστήριξη 4%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,29% από την Προγραμματική Περίοδο 2021-2025, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για την Περιφέρεια Κρήτης για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται στα 260 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 35%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 19%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 17%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 14,5%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 9,53%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,55%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1,42%.

Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.

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