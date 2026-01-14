Δύο νέα έργα για την AMPLUS από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Με καλά νέα υποδέχεται το 2026 η AMPLUS Technologies, που είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη δύο νέων έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνολικής αξίας άνω των 8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν την προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου και στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων των Δημόσιων Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, αφορά την προμήθεια 6.195 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 6.440 οθονών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 4.962.235,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η δεύτερη, διάρκειας επίσης ενός (1) έτους, αφορά την προμήθεια 4.600 φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 3.124.289,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή δηλώνει ότι η AMPLUS, με την υψηλή τεχνογνωσία και την αποδεδειγμένη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, αναδεικνύεται ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος συνεργάτης Δημόσιων οργανισμών και Φορέων. Τα δύο νέα έργα εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης και αναβάθμισης των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου, συμβάλλοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η υλοποίηση των ανωτέρω συμβάσεων αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2026.

Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της AMPLUS, Γιώργος Δαμανάκης, με αφορμή την ανάθεση των έργων δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη που δείχνει το Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των φορέων του Δημοσίου έχει άμεσο αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών και στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι η υλοποίηση σύγχρονων και αξιόπιστων λύσεων, με υψηλό επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα και υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ψηφιακή λειτουργία των υπηρεσιών του».