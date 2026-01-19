Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο: Yπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Enterprise Greece

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στην Αθηναϊκή Λέσχη, η επίσημη τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Enterprise Greece και του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίυήριου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της διπλωματικής κοινότητας και του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Δημήτρης Σκάλκος. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η παρουσία των Πρέσβεων της Νοτίου Αφρικής, της Αλγερίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Τυνησίας, της Αιγύπτου, της Νιγηρίας και του Μαρόκου, γεγονός που ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον της αφρικανικής διπλωματικής κοινότητας για την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων με την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 100 Έλληνες επιχειρηματίες από όλους τους κλάδους της οικονομίας – ναυτιλία, ενέργεια, μέταλλα, αγροδιατροφή, τρόφιμα-ποτά, τουρισμό, δομικά υλικά, κατασκευές, εκπαίδευση, υπηρεσίες, φαρμακευτικό κλάδο και πολλούς ακόμη – προερχόμενοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αφρικανική ήπειρο.

Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη ραγδαία αναπτυξιακή δυναμική της Αφρικής, η οποία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρο στον κόσμο τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό, και υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία που οφείλει να αποδώσει τόσο το ελληνικό κράτος όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις στη συστηματική και οργανωμένη παρουσία τους στις αφρικανικές αγορές.

Ο Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, Βασίλης Τακάς, τόνισε τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με την Enterprise Greece, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

"Η Αφρική είναι σήμερα μια ήπειρος δυναμικής ανάπτυξης, με αυξανόμενες ανάγκες αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστος ευρωπαϊκός κόμβος για αφρικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις. Ως Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, θεωρώ ότι το Μνημόνιο που υπογράφεται σήμερα δημιουργεί ένα δομημένο και θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο συνδέει τον ρόλο της Πολιτείας με την εμπειρία και τη διεθνή δικτύωση του Επιμελητηρίου μας, μετατρέποντας την πολιτική βούληση σε συγκεκριμένες δράσεις με πραγματικό αποτύπωμα. Σε μια περίοδο διεθνών προκλήσεων, η απάντηση είναι η εξωστρέφεια, οι συνέργειες και οι στρατηγικές συνεργασίες».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας πολιτισμών και αγορών, επισημαίνοντας ότι η εμβάθυνση των σχέσεων με την Αφρική αποτελεί εθνική στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμα οφέλη για την ελληνική οικονομία και τη διεθνή θέση της χώρας.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρηςυπογράμμισε ότι η οικονομική διπλωματία βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, τονίζοντας πως η Αφρική συνιστά έναν αναδυόμενο χώρο ευκαιριών, όπου η ελληνική επιχειρηματική τεχνογνωσία μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Σκάλκος ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επισημαίνοντας ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για στοχευμένες πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και ουσιαστική υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις αφρικανικές αγορές.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κ.κ. Ιωάννης, αναφέρθηκε στον ανθρώπινο και κοινωνικό ρόλο της συνεργασίας Ελλάδας–Αφρικής, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη οφείλει να συνοδεύεται από αξίες, αλληλεγγύη και αμοιβαίο σεβασμό.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη θεσμική ενίσχυση των ελληνοαφρικανικών οικονομικών σχέσεων, ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας, επενδύσεων και βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος και των δύο πλευρών.