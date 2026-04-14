Enterprise Greece: Τα ελληνικά ηλεκτρονικά παιχνίδια επιστρέφουν δυναμικά

«Η Ελλάδα για πέμπτη συνεχή χρονιά επιστρέφει δυναμικά στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση ψηφιακής ψυχαγωγίας και video games, τη Gamescom, που θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία από 26 έως 30 Αυγούστου 2026».

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση και σημειώνεται ότι, φέτος, η ελληνική παρουσία ενισχύεται περισσότερο, καθώς η Enterprise Greece και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) ενώνουν για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους, με στόχο τη δυναμική προβολή της ελληνικής βιομηχανίας gaming και τη διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να:

• προβάλουν τα παιχνίδια τους σε προνομιακή θέση στον εκθεσιακό χώρο

• πραγματοποιήσουν επαγγελματικές συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας MeetToMatch

• συμμετάσχουν στο Steam Event

• ενταχθούν στο επίσημο showreel και τον ψηφιακό κατάλογο της ελληνικής αποστολής

• αποκτήσουν προβολή σε διεθνή και εθνικά μέσα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Μαΐου και η δήλωση συμμετοχής γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://tinyurl.com/gamescom-gd-2026.

«Στην Enterprise Greece στηρίζουμε ενεργά την ελληνική δημιουργική βιομηχανία, προωθώντας τη διεθνή της ανάπτυξη και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο» καταλήγει η ανακοίνωση.