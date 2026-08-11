Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το ανοιχτό γράμμα των 6.500 λέξεων του CEO της Meta επαναλαμβάνει τα προηγούμενα επιχειρήματά του ότι, αν επιτραπεί στην εταιρεία του να καινοτομεί χωρίς περιορισμούς, οι αμερικανικές αξίες θα διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η αμερικανική κοινή γνώμη γίνεται ολοένα πιο εχθρική απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα θέλουν να ρυθμίσουν την τεχνολογία, ενώ ακόμη και κορυφαίες εταιρείες AI υποστηρίζουν ότι ίσως θα ήταν συνετό ο κλάδος να επιβραδύνει την ανάπτυξή του. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, όμως, δηλώνει αισιόδοξος ότι τα καλύτερα έρχονται.

Σε ένα μανιφέστο 6.500 λέξεων που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta παρουσίασε το όραμά του για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Τοποθετεί την εταιρεία του στο επίκεντρο ενός πιο ευημερούντος μέλλοντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να περιορίσουν την τεχνολογία AI, στην οποία η Meta και άλλες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη της AI είναι τόσο γεμάτη απαισιοδοξία», έγραψε ο Ζάκερμπεργκ. «Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος που πιστεύει ότι η AI θα εξαλείψει τις περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγάλο μέρος της σημασίας της ανθρωπότητας θα έσπευδε να δημιουργήσει αυτό το μέλλον».

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η AI θα προσφέρει στα άτομα «προσωπική υπερνοημοσύνη», ενισχύοντας δραστικά τις ικανότητές τους και μειώνοντας τα εμπόδια για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την παραγωγή εμπνευσμένης τέχνης ή τη διεξαγωγή ιατρικής έρευνας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή.

Όπως σημειώνει η Washington Post, η δημόσια επιστολή του Ζάκερμπεργκ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία της AI, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι δυνατότητες της τεχνολογίας συνεχίζουν να αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Μια σειρά πρόσφατων περιστατικών, κατά τα οποία συστήματα AI που δοκιμάζονταν σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης — συμπεριλαμβανομένης της Meta — παρουσίασαν προβληματική συμπεριφορά και παραβίασαν συστήματα άλλων εταιρειών, έχει καταστήσει το ζήτημα ακόμη πιο επείγον. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι οι εταιρείες AI θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες από κυβερνητική εποπτεία. Πιο πρόσφατα, όμως, ο Λευκός Οίκος έχει στραφεί προς τη ρύθμιση του κλάδου και έχει εμποδίσει την ευρεία κυκλοφορία ορισμένων νέων συστημάτων AI.

Ο ισχυρισμός του Ζάκερμπεργκ ότι η ελάχιστη ρύθμιση θα επέτρεπε στην εταιρεία του να ενισχύσει τη θέση των Αμερικανών επαναλαμβάνει επιχειρήματα που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια προηγούμενων συζητήσεων για τη ρύθμιση του τεχνολογικού κλάδου.

Το 2018, υπερασπίστηκε το επιχειρηματικό μοντέλο του Facebook που βασίζεται στη διαφήμιση, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο για να προσφέρει η εταιρεία τις σημαντικές υπηρεσίες της χωρίς χρέωση και να «φέρει τον κόσμο πιο κοντά». Το 2019, σε συνέντευξή του στην Washington Post, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τον περιορισμό της διαδικτυακής έκφρασης, ώστε να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Στο νέο του μανιφέστο, ο Ζάκερμπεργκ υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε κυβερνητική ενέργεια που θα επιβραδύνει την κυκλοφορία νέων μοντέλων AI από αμερικανικές εταιρείες «θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για την αμερικανική ηγεμονία, ενώ θα επέτρεπε σε ξένα μοντέλα να προχωρήσουν ταχύτερα».

Ο Άνταμ Μπίλεν, συνδιευθυντής της Encode AI, μιας ομάδας υπεράσπισης που έχει πιέσει για τη θέσπιση κανονισμών σχετικά με την AI, δήλωσε ότι το επιχείρημα αυτό δεν ήταν έκπληξη.

«Είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενα να πει ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Είναι το ίδιο πράγμα που λέει εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε ο Μπίλεν.

«Απλώς τώρα το παρουσιάζει ως μια ακόμη πιο εκπληκτική δήλωση της επιθυμίας του να ελέγξει το μέλλον», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια, η Meta θεωρείται στον τεχνολογικό κλάδο ότι έχει μείνει πίσω από κορυφαίες εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google στην ανάπτυξη της AI.

Η στροφή μετά το metaverse

Η Meta επένδυσε δισεκατομμύρια, ποντάροντας στο όραμα του Ζάκερμπεργκ για ένα εικονικό «metaverse», το οποίο θα αποτελούσε την επόμενη μεγάλη τεχνολογική πλατφόρμα μετά τα smartphones. Ωστόσο, το metaverse δεν κατάφερε να αποκτήσει μαζική αποδοχή.

Ο Ζάκερμπεργκ αναδιοργάνωσε τις ομάδες AI της Meta πέρυσι, προσλαμβάνοντας κορυφαίους ερευνητές και ξεκινώντας φιλόδοξα νέα έργα υπό τον Αλεξάντρ Γουάνγκ, τον νεαρό ιδρυτή μιας εταιρείας επισήμανσης δεδομένων στην οποία η Meta απέκτησε μερίδιο έναντι 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πιο πρόσφατο μοντέλο AI της Meta, το Muse Spark 1.2, κατατάσσεται αυτή τη στιγμή πίσω από τα μοντέλα ανταγωνιστών όπως η Anthropic, η OpenAI και ορισμένες κινεζικές εταιρείες AI. Ωστόσο, ο Γουάνγκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια έκδοση του μοντέλου θα κυκλοφορήσει σύντομα δωρεάν ως μοντέλο «ανοιχτών βαρών» (open weights), ώστε άλλοι να μπορούν να το αξιοποιήσουν και να το τροποποιήσουν.

Οι κινεζικές εταιρείες δημιουργούν σήμερα τα πιο ικανά μοντέλα ανοιχτού τύπου, μια κατάσταση που ανησυχεί ορισμένους Αμερικανούς τεχνολογικούς και πολιτικούς ηγέτες. Ο Ζάκερμπεργκ έγραψε στο μανιφέστο του ότι δεσμεύεται να διαθέτει ανοιχτά την τεχνολογία AI της Meta, τοποθετώντας ουσιαστικά την εταιρεία ως εθνικό πρωταθλητή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Κάλεσε την κυβέρνηση να μην εφαρμόσει πολιτικές που θα επιβράδυναν την εταιρεία του σε αυτή την προσπάθεια.

Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας, Μάικλ Κράτσιονς, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η νέα υιοθέτηση μοντέλων ανοιχτών βαρών από τη Meta αποτελεί «ακριβώς το είδος ηγεσίας» που έχει ζητήσει η κυβέρνηση.

Ο Ζάκερμπεργκ αναγνώρισε, ωστόσο, στο μανιφέστο του ότι χρειάζεται κάποιος βαθμός ρύθμισης της AI και φάνηκε να απαντά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος ως προς τη δημόσια εικόνα του.

Έγραψε ότι η Meta θα κάνει περισσότερα για να βοηθήσει και να επενδύσει στις κοινότητες που φιλοξενούν τα κέντρα δεδομένων της εταιρείας, ως παραχώρηση απέναντι στη γενικευμένη αντιδημοτικότητα αυτών των εγκαταστάσεων. Επίσης, δήλωσε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες θα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των συστημάτων AI τους με τις ρυθμιστικές αρχές και να τις βοηθούν να αξιολογούν τα μοντέλα ενώ αυτά βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη.

Ο Άντριου Φρίντμαν, διευθύνων σύμβουλος της Fathom, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αναπτύσσει νέες ιδέες για τη ρύθμιση της AI, δήλωσε ότι η ιδέα να παραμείνει η AI εντελώς αρρύθμιστη βρίσκεται πλέον «στον καθρέφτη».

«Ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση διακυβέρνησης της γενιάς μας», είπε.





