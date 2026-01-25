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Υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή του
Επιχειρήσεις
15:33 - 25 Ιαν 2026

Υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σύμφωνα με ανακοίνωσή του

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής, ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.  

Όπως αναφέρει, «ως ενεργός πολίτης -και βεβαίως ως πρόεδρος ενός μεγάλου φορέα όπως είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών- ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία της Περιφέρειας».

Ειδικότερα αναφέρει ότι πρέπει να μας απασχολεί όλους «γιατί μιλάμε ουσιαστικά για την μισή Ελλάδα. Θέλω πάρα πολύ να δω μία Περιφέρεια ενισχυμένη που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων του λεκανοπεδίου. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο άνθρωπος».

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηθεοδοσίου ααφέρει ορισμένους τομείς που κατά τη γνώμη του πρέπει να δοθεί βάρος. «Σίγουρα στις υποδομές. Στην κατασκευή αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων ώστε να μην ξαναδούμε εικόνες καταστροφής στην Αττική με μεγάλες πυρκαγιές το καλοκαίρι και φονικές πλημμύρες τον χειμώνα. Έτσι θα προστατευθούν και ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Οπωσδήποτε περισσότερες δεντροφυτεύσεις.

Επειδή ως ΕΕΑ έχουμε κάνει πολλές τέτοιες δράσεις και μάλιστα για το 2026 προγραμματίζουμε δεντροφυτεύσεις σε 15 Δήμους, είμαι σε θέση να γνωρίζω καλά ότι απαιτούνται και άλλες αναδασώσεις, σε περισσότερα σημεία της Αττικής», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Με τη στήριξη του ΕΕΑ, Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου, σε Αγία Βαρβάρα και Νέα Σμύρνη

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη: «Επειδή όμως τα πάντα κινούνται γύρω από την οικονομία, χρειάζονται στοχευμένες δράσεις και από την Περιφέρεια για την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών μέσα στην Αττική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Με τη στήριξη του ΕΕΑ θα λειτουργήσουν Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, αλλά και Νέας Σμύρνης. Μπορείτε να φανταστείτε τι πρόοδο θα φέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα το επιμελητήριό μας εργάστηκε για τη δημιουργία του εμβληματικού Agora Athens που αναδεικνύει περισσότερο το ιστορικό κέντρο και δίνει προοπτικές ανάπτυξης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Αν ένας φορέας όπως το ΕΕΑ μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, είναι σίγουρο ότι μία ολόκληρη Περιφέρεια μπορεί να πετύχει πολλά περισσότερα. Αρκεί να εστιάσει στο ανθρώπινο στοιχείο και όχι σε έργα βιτρίνας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων – και διαφόρων παραπλήσιων – είναι η στενή συνεργασία με τους δήμους. Το λέω από προσωπική εμπειρία, καθώς μέσω του ΕΕΑ έχουμε αγαστή συνεργασία με δεκάδες δήμους και προσφέρουμε σημαντικά “εργαλεία” στους τοπικούς άρχοντες, τόσο σε θέματα εκπαίδευσης τους επαγγελματίες της περιοχής τους όσο και σε εκπόνηση μελετών που αποτελούν πολύτιμο βοήθημα για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Γενικότερα, αυτό που χρειάζεται η Περιφέρεια Αττικής είναι όραμα και μεράκι. Και ανθρώπους αποφασισμένους να ασχοληθούν ενεργά με αυτήν, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις. Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αυτή η “συνταγή” λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά, όπως δείχνουν τα γεγονότα».

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