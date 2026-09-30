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Χατζηθεοδοσίου για κυβερνητικά μέτρα: Βιώνουμε μία έκτακτη συνθήκη και χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις
Οικονομία
15:36 - 30 Σεπ 2026

Χατζηθεοδοσίου για κυβερνητικά μέτρα: Βιώνουμε μία έκτακτη συνθήκη και χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αποδέχεται τα νέα κυβερνητικά μέτρα ως προσωρινή ανάσα για μικρομεσαίους, αλλά χαρακτηρίζει ανεπαρκή την απάντηση στην ενεργειακή κρίση.

Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δηλώνει για τα νέα μέτρα:

«Οι σημερινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού μας αφήνουν μία γλυκόπικρη γεύση. Από τη μια θέλω να επισημάνω ότι ελήφθησαν θετικά μέτρα που μπορούν να δώσουν μία «ανάσα» στην κοινωνία και ειδικά στους μικρομεσαίους.

Δεν αναφέρομαι τόσο στην αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ειδικά αν σκεφτούμε ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες κόστιζε στον καταναλωτή περίπου 1,7 ευρώ το λίτρο και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 2,2 σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 30% μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί, η επιδότηση που ανακοινώθηκε και που ουσιαστικά είναι 5 λεπτά υψηλότερη από αυτήν που ίσχυε έως σήμερα, σύντομα θα «εξατμιστεί» από τις νέες αυξήσεις που θα έρθουν.

Θα σταθώ κυρίως στην αύξηση του αριθμού των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επιτέλους η κυβέρνηση άκουσε ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και ανακοίνωσε ρύθμιση 120 δόσεων από τις 72 που ισχύουν τους τελευταίους μήνες. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είχε προτείνει εδώ και καιρό αυτή την αύξηση και η σημερινή εξέλιξη δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι το αίτημα μας δεν ήταν υπερβολικό. Χαιρόμαστε λοιπόν που εισακούστηκε, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, όμως πρέπει να επισημάνω ότι αν δεν συνοδευτεί από διαγραφή των υπέρογκων προσαυξήσεων, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Θεωρούμε παράλογο μία οφειλή λόγω αδυναμίας στην εξόφληση της να έχει πολλαπλασιαστεί από τόκους και πρόστιμα. Μόνο αν φύγουν αυτές οι παράλογες προσαυξήσεις από τη μέση θα δοθεί ουσιαστική στήριξη στους οφειλέτες αλλά και ώθηση στα δημόσια οικονομικά. Πάγια θέση μου είναι ότι είναι καλύτερα ως κράτος να εξασφαλίσεις ότι θα λαμβάνεις κάθε μήνα μία λογική δόση από το να απαιτήσεις από τον οφειλέτη ένα τόσο υψηλό ποσό που δεν θα μπορεί να το αποπληρώσει ποτέ.

Θετικά βλέπω το «φρένο» που μπαίνει στους servicers -και άργησε μάλιστα- καθώς ήταν πολλά τα παράπονα δανειοληπτών για επαχθείς όρους και πρακτικές. Μέλημα όλων μας, κυβέρνησης και φορέων, πρέπει να είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία βέβαια της πρώτης κατοικίας για αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.

Όσο για την προαναγγελία διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, θα πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις σε δύο εβδομάδες για την τιμή που θα ισχύσει. Οφείλω όμως να υπενθυμίσω ότι την αντίστοιχη περσινή περίοδο η τιμή ήταν κατά πολύ χαμηλότερη και έφτανε στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Καταλήγοντας, τα μέτρα είναι καλοδεχούμενα αν και κάποια από αυτά θα μπορούσαν να έχουν υιοθετηθεί εδώ και πολύ καιρό. Όμως δεν επαρκούν για να αντιμετωπισθεί η πρωτοφανής ενεργειακή κρίση. Ως Επιμελητήριο συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ΕΦΚ στα καύσιμα, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν προχωρήσουμε ούτε τώρα σε τολμηρές λύσεις, οι συνέπειες του τεράστιου ενεργειακού κόστους θα είναι οδυνηρές τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις».

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