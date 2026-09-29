Μπρατάκος: Μετατρέπουμε το ΕΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε πληροφόρηση και εμπορικές ευκαιρίες αναπτύσσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), μέσω έργου συνολικού προϋπολογισμού 959.140 ευρώ.

Την απόφαση ένταξης του έργου «Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΒΕΑ για τις επιχειρήσεις της Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της υπογραφής των αποφάσεων ένταξης των αντίστοιχων πράξεων των έξι Επιμελητηρίων της Αττικής. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας απαιτεί να δώσουμε στις επιχειρήσεις περισσότερο χώρο και χρόνο για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Τα Επιμελητήρια έχουν συγκεκριμένη ευθύνη σε αυτή την προσπάθεια. Να απλοποιούν την καθημερινότητα των μελών τους και να τους προσφέρουν εργαλεία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, μετατρέπουμε το ΕΒΕΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις. Επενδύουμε σε ταχύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη πληροφόρηση και νέες δυνατότητες προβολής και συνεργασίας. Για εμάς, η επιτυχία αυτής της επένδυσης θα κριθεί στην πράξη. Στον χρόνο που θα κερδίζει ο επιχειρηματίας, στις διαδικασίες που θα διεκπεραιώνει ευκολότερα και στις ευκαιρίες που θα μπορεί να αξιοποιεί».

Η συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με τα Επιμελητήρια αναδεικνύει τη σημασία της σύμπραξης των θεσμών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το ΕΒΕΑ συνεχίζει να επενδύει στον εκσυγχρονισμό του και στην ουσιαστική στήριξη των μελών του, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς οικονομίας.