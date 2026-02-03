ΒΕΑ: Τα πορτοκαλί τιμολόγια και οι έξυπνοι μετρητές αφήνουν εκτός τις μικρές επιχειρήσεις

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον μικρό επιχειρηματικό κόσμο η προώθηση των «έξυπνων» μετρητών και των δυναμικών τιμολογίων ρεύματος, με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας να προειδοποιεί για μια ενεργειακή πολιτική που αυξάνει το ρίσκο και την αβεβαιότητα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η σχετική δήλωση του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνου Δαμίγου:

«Η συζήτηση που άνοιξε γύρω από τους έξυπνους μετρητές και τα λεγόμενα δυναμικά – πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, αποκαλύπτει, δυστυχώς, ένα ακόμη παράδειγμα ενεργειακής πολιτικής, που σχεδιάζεται ερήμην της πραγματικής οικονομίας και ειδικά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το πορτοκαλί τιμολόγιο, παρουσιάζεται ως μια πιο «ευέλικτη» και δήθεν συμφέρουσα επιλογή για τον καταναλωτή. Στην πράξη, όμως, δεν απευθύνεται σε όλους. Μπορεί πράγματι να προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε περιόδους αποκλιμάκωσης της χονδρεμπορικής αγοράς, ωστόσο προϋποθέτει τη δυνατότητα μεταφοράς του ενεργειακού φορτίου σε συγκεκριμένες ώρες, καθημερινή παρακολούθηση των τιμών και ανάληψη του πλήρους ρίσκου των διακυμάνσεων. Για έναν μικρό επαγγελματία, έναν βιοτέχνη ή έναν αυτοαπασχολούμενο, αυτά δεν είναι ούτε αυτονόητα ούτε εφικτά. Την ίδια στιγμή, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των πορτοκαλί τιμολογίων, ενώ η εφαρμογή τους από την 1η Φεβρουαρίου παραμένει στον αέρα. Δημιουργείται έτσι, ένα τοπίο αβεβαιότητας, όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν τιμολόγιο χωρίς σαφές πλαίσιο, χωρίς σταθερούς κανόνες και χωρίς επαρκή ενημέρωση. Ακόμη σοβαρότερο, είναι το ζήτημα των έξυπνων μετρητών. Η πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, δεν έχει καν πρόσβαση σε τέτοιους μετρητές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι υπάρχοντες μετρητές δεν μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως δυναμικά τιμολόγια, λόγω ελλείψεων στην υποδομή. Έτσι, δημιουργείται μια αγορά δύο ταχυτήτων: από τη μία οι μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν ήδη συνάψει ειδικές συμφωνίες με τους παρόχους ενέργειας, και από την άλλη οι μικροί επαγγελματίες, που καλούνται να αναλάβουν ρίσκο χωρίς τα αντίστοιχα εργαλεία. Με αυτά τα δεδομένα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων, η επιλογή του πορτοκαλί τιμολογίου, αποδεικνύεται δώρον άδωρον. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει με όρους αποκλεισμού, ούτε με πολιτικές που ευνοούν τους λίγους και μεταφέρουν το κόστος και την αβεβαιότητα στους πολλούς. Απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός, καθολική πρόσβαση σε υποδομές, διαφάνεια στα τιμολόγια και πραγματική στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας».