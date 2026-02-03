Μάντζος: Το Σύνταγμα να μείνει εκτός μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων – Η εσωστρέφεια βλάπτει το ΠΑΣΟΚ

«Θα συμμετάσχουμε δημιουργικά σε αυτή την επιτροπή αναθεώρησης με προτάσεις κι από εκεί και πέρα θα εξασφαλίσουμε ότι οι συναινέσεις των 180 ψήφων θα παρασχεθούν στο περιεχόμενο των διατάξεων στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή ακόμα κι αν η πλειοψηφία είμαστε εμείς στην επόμενη Βουλή», δήλωσε ο Δ. Μάντζος στα Παραπολιτικά 90,1, την Τρίτη (3/2).

Μένοντας συνεπής στη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μάντζος τόνισε πως «το Σύνταγμα κάτι πολύ σημαντικό για να μπαίνει στη μικροκομματική σκοπιμότητα» και σημείωσε ότι «πάνω και πέρα από την αναθεώρησή του χρειάζεται τον σεβασμό όλων και κυρίως των κυβερνώντων».

«Από εκεί και πέρα, προφανές είναι ότι εφόσον ανοίξει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης θα είμαστε παρόντες, με δικές μας προτάσεις, για την προστασία του ίδιου του συντάγματος από την καταστρατήγησή του», ανέφερε ακόμη.

Οι υπερ-συναινέσεις, είπε στη συνέχεια ο κ. Μάντζος, «πρέπει να δίνονται στο περιεχόμενο της διάταξης δηλαδή στη δεύτερη την αναθεωρητική Βουλή, ακόμα κι αν η πλειοψηφία η επόμενη – όπως είναι ο δικός μας στόχος - είναι πλειοψηφία ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ».

«Δηλαδή ακόμα κι αν το ΠΑΣΟΚ έχει την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή ή έχει την πρώτη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβερνήσεως εμείς πιστεύουμε ότι 180 ψήφοι πρέπει να υπάρχουν στη δεύτερη την αναθεωρητική Βουλή επί του περιεχομένου της διατάξεως. Εμείς θα συμμετάσχουμε δημιουργικά σε αυτή την επιτροπή αναθεώρησης με προτάσεις και από εκεί και πέρα θα εξασφαλίσουμε ότι οι συναινέσεις των 180 ψήφων θα παρασχεθούν στο περιεχόμενο των διατάξεων στην δεύτερη αναθεωρητική Βουλή ακόμα κι αν η πλειοψηφία είμαστε εμείς στην επόμενη Βουλή», εξήγησε.

Άρθρο 16: Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί

«Έχουμε πει εδώ και πολλά χρόνια ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 μπορεί να γίνει μόνο για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με ρύθμιση μιας ενιαίας ακαδημαϊκής αγοράς με τα ίδια κριτήρια- γεωγραφικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά- για τα κρατικά και τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Η μη προθυμία της ΝΔ να δεσμευτεί σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα δημιουργεί την αίσθηση ότι η ΝΔ θέλει να ιδιωτικοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση με σκοπό το κέρδος κάποιων όπως αποδείχτηκε με τον νόμο Πιερρακάκη, άρα για αυτό κι είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο τι θα προτείνει τελικά η πλειοψηφία», προσέθεσε.

Άρθρο 86: Πρέπει να καταργηθεί

«Το άρθρο 86 πρέπει να καταργηθεί ως έχει και να αντικατασταθεί από ένα άλλο άρθρο 86 το οποίο θα δημιουργεί τις συνθήκες ώστε η δίωξη των διατελεσάντων υπουργών να γίνεται από τα ίδια όργανα που γίνονται για τους υπόλοιπους πολίτες δηλαδή από τα εισαγγελικά δικαστικά όργανα», δήλωσε σχετικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

ΠΑΣΟΚ: Ο στόχος είναι κοινός, η νίκη έστω και με μία ψήφο

Σχετικά με τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος είπε πως ο στόχος όλων των στελεχών είναι κοινός: «Όλοι θέλουμε στην επόμενη εκλογική διαδικασία το ΠΑΣΟΚ να νικήσει έστω με μια ψήφο διαφορά τη ΝΔ, αυτός μας ενώνει».

«Το αν κάποιοι διαφοροποιούμαστε στο δρόμο προς τα εκεί είναι μια πολιτική διαφωνία την οποία στα όργανά μας μπορούμε να την εξαντλήσουμε από εκεί και πέρα στην κοινωνία θα συζητάμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τους εαυτούς μας», συμπλήρωσε.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι «η εσωστρέφεια και η αυτό-αναφορικότητα δεν βοηθούν κανένα κόμμα ιδίως ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ που έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης να επιστρέψει με όρους πρωταγωνιστικούς στο πολιτικό σκηνικό».

«Το να μιλάμε διαρκώς για τον εαυτό μας κάνει κακό, δεν γυρίζει ο κόσμος γύρω από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, από την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και από το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του», τόνισε ο κ. Μάντζος.