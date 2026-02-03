Τσίπρας: Επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» τα Ιωάννινα – Οι ομιλητές έκπληξη

Τον κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου του «Ιθάκη» συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με τον επόμενο σταθμό του να είναι η πόλη των Ιωαννίνων.

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 μ.μ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου (Δικηγόρος – πρώην Υπουργός)

Μαρία Κατσουλίδη (Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής)

Δημήτρης Κιτσικόπουλος (Ηλ. Μηχανικός, Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy)

Πέτρος Κόκκαλης (Ευρωβουλευτής 2019-2024)

Γεώργιος Μπουλμπασάκος (Γιατρός – πρώην Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού)

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του κ. Τσίπρα. Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι Αρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.

Σημειώνεται ότι η παρουσία του κ. Μπουλμπασάκου στο πάνελ των ομιλητών αναμένεται ενδεχομένως να σχολίαστεί, αφού ο ίδιος στα μέσα Ιανουαρίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για το κόμμα και την ηγεσία του.

Ο γνωστός πνευμονολόγος, αν και στέλεχος της κίνησης «Ανανεωτική Αριστερά», είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη και ήταν μέχρι πρότινος Γραμματέας του τομέα Υγείας του κόμματος. Ωστόσο, στις 17 Ιανουαρίου, οπότε και ανακοίνωσε την αποχώρησή του, έκανε λόγο για «μάχη μηχανισμών με απουσία της κοινωνίας, έλλειψη αυτοκριτικής και άρνηση συζήτησης του κεντρικού διακυβεύματος των επόμενων εκλογών».

Δεύτερη παρουσία έκπληξη της εκδήλωσης ίσως να αποτελεί και ο γραμματέας του «Κόσμος», Πέτρος Κόκκαλης.