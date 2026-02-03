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Jumbo: Εκτιμά αύξηση 5% στα κέρδη, μεταξύ €310-320 εκατ. για το 2026
Επιχειρήσεις
18:41 - 03 Φεβ 2026

Jumbo: Εκτιμά αύξηση 5% στα κέρδη, μεταξύ €310-320 εκατ. για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Τις προβλέψεις της για το 2026 ανακοίνωσε η Jumbo, μία ημέρα πριν την έκτακτη γενική συνέλευση της Τετάρτης 4/2, κάνοντας λόγο για αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου εκτιμώνται μεταξύ 310-320 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Jumbo αναφέρει:

Για μία ακόμη φορά, η διοίκηση του Ομίλου JUMBO, αξιοποιεί την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης των μετόχων, για να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με την εξέλιξη των μεγεθών και τις στρατηγικές της επιλογές.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 16:00 στα γραφεία διοίκησης, με κεντρικό θέμα την έγκριση της πρότασης για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής (για το 2026), μικτού ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η διοίκηση της Jumbo επισημαίνει ότι στο λιανεμπόριο δεν υπάρχει η δύναμη του μεμονωμένου παίκτη, αλλά η δύναμη της ίδιας της αγοράς. Ο κλάδος εξελίσσεται διαρκώς, επηρεαζόμενος από συνεχώς νέα επιχειρηματικά σχήματα, την ανάπτυξη του e-commerce και τις διασυνοριακές πλατφόρμες. Ο ανταγωνισμός λειτουργεί ως παράγοντας ενίσχυσης της πειθαρχίας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, με τη Jumbo να δραστηριοποιείται σε οργανωμένο, μεγάλης κλίμακας μοντέλο λιανεμπορίου, με εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, ανεπτυγμένη εφοδιαστική αλυσίδα και ιδιόκτητες υποδομές, στοιχεία που διαφοροποιούν ουσιωδώς τη θέση της στην αγορά.

Η φιλοσοφία της Jumbo είναι να αντέχει στον χρόνο, όπως οι ιαπωνικές εταιρείες και να παραμένει προσηλωμένη στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επανεπενδύοντας συστηματικά σε λειτουργική αποδοτικότητα, υποδομές και δίκτυα, χωρίς να αναλαμβάνει υπερβολικό ρίσκο.

Η ενίσχυση της αποδοτικότητας προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο σφάλματος — ιδιαίτερα πολύτιμο στο λιανεμπόριο, όπου τα απρόβλεπτα ζητήματα είναι συχνά και συχνά δυσκολότερο να απορροφηθούν σε καταστήματα μικρότερης κλίμακας.

Με ισχυρό ισολογισμό, μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και σημαντική ρευστότητα, εφαρμόζει πειθαρχημένη πολιτική κεφαλαιακής κατανομής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μερίσματα για τους μετόχους και επαρκή αποθέματα για τις μελλοντικές προκλήσεις. Τα κέρδη θα συνεχίσουν να μοιράζονται ως εξής: 1/3 ως μερίσματα, 1/3 σε επενδύσεις για ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα, και 1/3 σε φόρους και στην ενίσχυση του ταμείου της.

Στόχος της εταιρείας δεν είναι ο πρόσκαιρος εντυπωσιασμός, αλλά η διαχρονική παρουσία και η δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου. Η εταιρεία δεν κυνηγάει τις απόψεις της αγοράς, ούτε σχολιάζει· λέει απλώς αυτό που κάνει.

Στο πλαίσιο αυτό, για το 2026, ο προϋπολογισμός της Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να εκτιμώνται μεταξύ EUR 310–320 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη ένα απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, με εντονότερες πιέσεις στη Ρουμανία λόγω κυρίως της υποτίμησης του νομίσματος, πρόσφατης ανατίμησης του ΦΠΑ και των νέων οικονομικών μέτρων που λειτουργούν περιοριστικά.

Η εταιρεία διατηρεί σταθερή και πειθαρχημένη μερισματική πολιτική στους μετόχους με απόδοση περίπου ± 5% σε σημερινή αποτίμηση, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσθετων διανομών εάν για κάποια περίοδο οι συνθήκες δεν είναι αναπτυξιακές και παράλληλα δεν προσφέρονται ευκαιρίες αγοράς επιπλέον ήδη ενοικιαζόμενων καταστημάτων.

Ιδιαίτερα θετική είναι η έναρξη της νέας χρήσης για τον Όμιλο JUMBO. Σε επίπεδο Ομίλου, οι πωλήσεις τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Παρά την έντονη αρνητική επίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος επωφελούνται από την πρωιμότερη φετινή περίοδο του Καρναβαλιού.

Η πορεία των πωλήσεων Ιανουαρίου 2026

Ελλάδα: Τον Ιανουάριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +11% περίπου.

Κύπρος: Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Ιανουάριο του 2026, παρουσίασαν αύξηση κατά +12% περίπου.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά +15% περίπου τον Ιανουάριου του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -4% περίπου τον Ιανουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

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