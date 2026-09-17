Wall Street: Ράλι +1,7% στον Nasdaq – Στήριξη από ομόλογα και πετρέλαιο

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17/9), σημειώνοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών και το ράλι στην αγορά των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βελτίωσαν αισθητά το επενδυτικό κλίμα.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,61% και έκλεισε στις 51.778 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,14%, φτάνοντας στις 7.637 μονάδες. Ο Nasdaq κινήθηκε ακόμη υψηλότερα, καταγράφοντας κέρδη 1,69% στις 26.418 μονάδες.

Στις μετοχές, ο τεχνολογικός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου, με Microsoft, Alphabet, Nvidia και Amazon να ξεχωρίζουν, ενώ ισχυρά κέρδη σημείωσαν και οι Qualcomm, Intel, AMD και Marvell Technology. Ο Nasdaq 100, παρά τη σημερινή άνοδο, παραμένει περίπου 4% κάτω από το υψηλό των αρχών Ιουνίου, καταγράφοντας ωστόσο κέρδη άνω του 16% από τις αρχές του 2026.

Η Robinhood Markets ενισχύθηκε μετά το νέο πλαίσιο της SEC για την ψηφιακή διαπραγμάτευση τίτλων, ενώ η Generac Holdings σημείωσε άλμα σχεδόν 19% μετά τη συμφωνία με την Amazon για την προμήθεια εφεδρικών γεννητριών στα data centers της.

Στον αντίποδα, η CoreWeave υποχώρησε 3,7% λόγω σχεδίου άντλησης 3 δισ. δολαρίων μέσω μετατρέψιμων ομολόγων, η Fluence Energy κατέγραψε απώλειες περίπου 15% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα έσοδα του 2026, ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Paramount Skydance, η Exxon Mobil και η Chevron.

Η αμερικανική αγορά ανέκαμψε μετά τις ισχυρές απώλειες της Τετάρτης, οι οποίες είχαν σημειωθεί στον απόηχο της πρώτης αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve από το 2023, αλλά και των αυστηρότερων μηνυμάτων που έστειλε ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς.

Το επενδυτικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση κατά τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συζήτηση για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Fed έχει σε μεγάλο βαθμό αποτυπωθεί ήδη στις αποτιμήσεις.

Παράλληλα, θετική ήταν η αντίδραση των αγορών στην πρόθεση της κεντρικής τράπεζας να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να παραμείνει προσηλωμένη στους βασικούς στόχους της, χωρίς να υποκύπτει στις πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

«Οι αγορές συχνά αντιδρούν απότομα στις αποφάσεις της Fed, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται την κίνηση της πολιτικής, τις προβλέψεις και τα σχόλια των αξιωματούχων. Η ίδια η αύξηση επιτοκίων δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει περίπου 90% πιθανότητα», εξήγησε ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής στην Truist.

Όπως σημείωσε, η σημερινή ανάκαμψη καταδεικνύει ότι οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην υποχώρηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος επανέρχεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έπειτα από ένα γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα τις αγορές τις προηγούμενες εβδομάδες.

Σημαντική στήριξη στις μετοχές προσέφερε και η πτώση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε κατά επτά μονάδες βάσης, στο 4,934%, έχοντας προηγουμένως ανέλθει έως το 5,02% την Τετάρτη, μετά την απόφαση της Fed. Η απόδοση του 30ετούς τίτλου διαμορφώθηκε στο 5,288%, ενώ του 2ετούς στο 4,675%.

Σύμφωνα με τη Σίμα Σαχ της Principal Asset Management, οι αγορές έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν δύο ή τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά. «Θα υπάρξουν κάποιες αναταράξεις και ερωτήματα από τους επενδυτές, αλλά τα ισχυρά εταιρικά κέρδη θα βοηθήσουν την αγορά να περάσει αυτόν τον κύκλο», σχολίασε.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς περιορίστηκαν οι ανησυχίες για ενδεχόμενες σοβαρές διαταραχές στην προσφορά.

Η τιμή του Brent υποχώρησε κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε λίγο πάνω από τα 101 δολάρια.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου είχαν ενταθεί μετά τη διακοπή λειτουργίας του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης στη Σαουδική Αραβία την προηγούμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το Ριάντ κατάφερε να περιορίσει μέρος των απωλειών, διοχετεύοντας πρόσθετα φορτία αργού προς ασιατικά διυλιστήρια. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο στα ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ στο Ομάν.

Στο διπλωματικό μέτωπο, ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, αν και οι στρατιωτικές επιθέσεις έχουν περιοριστεί. Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ελπίζουμε πως πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου».