ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μέτρον ΑΕ: Οι επιδόσεις του 2025 και οι στόχοι του 2026
Επιχειρήσεις
13:20 - 05 Φεβ 2026

Μέτρον ΑΕ: Οι επιδόσεις του 2025 και οι στόχοι του 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13% και αύξηση παραγγελιών κατά 20% κατέγραψε το 2025, η  Metron, μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες ανελκυστήρων με δυναμική διεθνή παρουσία σε 50 χώρες και 5 ηπείρους.

Αυτό αναφέρθηκε με βάση ανακοίνωση στην ετήσια εταιρική εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις εγκαταστάσεις της. Όπως αναφέρεται, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε την επίτευξη των βασικών της επιχειρηματικών στόχων και σημαντικών επενδύσεων, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη συνέχιση της δυναμικά αναπτυξιακής της πορείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε συνοπτικός απολογισμός της περασμένης χρονιάς, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, αλλά και με ενίσχυση της οργανωτικής δομής και της παραγωγικής δυναμικότητας.

Με βάση τη διοίκηση, οι επενδύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας και στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο στην ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές, όπου η Metron δραστηριοποιείται σε 50 χώρες και 5 ηπείρους.

Οι στόχοι

Για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η σταθεροποίηση της εταιρείας σε επίπεδα διψήφιου ποσοστού αύξησης, μέσα από οργανική ανάπτυξη, ενίσχυση των εξαγωγών σε στόχους αγορές και την επέκταση του δικτύου συνεργατών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βασίλης Σάνδρος, co-CEOτης Metron σημείωσε: «Η περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Επενδύουμε με συνέπεια σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας. Για τη νέα χρονιά, προτεραιότητά μας παραμένει η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και η περαιτέρω ανάπτυξή μας στην Αμερική».

Αναφερόμενη στις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας, η κα Άννα Σάνδρου, co-CEO της Metron, δήλωσε: «Την προηγούμενη χρονιά προχωρήσαμε σε ουσιαστικές επενδύσεις που ενίσχυσαν τη λειτουργική μας βάση. Επεκτείναμε, αυτοματοποιήσαμε το εργοστάσιό μας και ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση του ERP συστήματος, ενισχύοντας την οργάνωση και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Για το 2026, ξεκινάμε με έμφαση στους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τις παροχές προς τους εργαζομένους που βρίσκονται δίπλα μας εδώ και χρόνια και στηρίζουν καθημερινά την πορεία μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο με νέα επένδυση που αφορά την περαιτέρω αυτοματοποίηση του εργοστασίου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας».

Σημειώνεται ότι η Metron, στα 30 χρόνια λειτουργίας της, έχει σε εξαγωγές πάνω από το 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης του παγκόσμιου δικτύου της.

Από την ίδρυσή της το 1995 έως σήμερα, όπως σημειώνει η διοίκηση, η Metron επεκτείνεται διαρκώς σε νέες αγορές και αναπτύσσεται στις υφιστάμενες, ταυτόχρονα όμως παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ρίζες της στην Ελλάδα.

Το εργοστάσιό της συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής ανελκυστήρων στην Ευρώπη, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονη τεχνολογία που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία προϊόντων.

Παραμένοντας πιστή στις αξίες της, η Metron αποτελεί έναν ελκυστικό εργοδότη που επενδύει στους ανθρώπους της και προσφέρει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον ανάπτυξης και συνεργασίας.

Να σημειωθεί ότι κατά την εκδήλωση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να στηρίξουν το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, αγοράζοντας λαχνούς και συμβάλλοντας ενεργά σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής
Πολιτική

Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής

Χατζηθεοδοσίου: Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά
Επιχειρήσεις

Χατζηθεοδοσίου: Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Ειδήσεις

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΤΕ: Διοργάνωση 1ου Stewardship Board για ένα βιώσιμο τουριστικό περιβάλλον
Επιχειρήσεις

ΣΕΤΕ: Διοργάνωση 1ου Stewardship Board για ένα βιώσιμο τουριστικό περιβάλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ