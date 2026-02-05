Μέτρον ΑΕ: Οι επιδόσεις του 2025 και οι στόχοι του 2026

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13% και αύξηση παραγγελιών κατά 20% κατέγραψε το 2025, η Metron, μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες ανελκυστήρων με δυναμική διεθνή παρουσία σε 50 χώρες και 5 ηπείρους.

Αυτό αναφέρθηκε με βάση ανακοίνωση στην ετήσια εταιρική εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις εγκαταστάσεις της. Όπως αναφέρεται, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία ολοκλήρωσε την επίτευξη των βασικών της επιχειρηματικών στόχων και σημαντικών επενδύσεων, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για τη συνέχιση της δυναμικά αναπτυξιακής της πορείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε συνοπτικός απολογισμός της περασμένης χρονιάς, η οποία έκλεισε με θετικό πρόσημο σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, αλλά και με ενίσχυση της οργανωτικής δομής και της παραγωγικής δυναμικότητας.

Με βάση τη διοίκηση, οι επενδύσεις ύψους 8 εκατ. ευρώ συνέβαλαν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας και στη θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο στην ελληνική, όσο και στις διεθνείς αγορές, όπου η Metron δραστηριοποιείται σε 50 χώρες και 5 ηπείρους.

Οι στόχοι

Για τη νέα χρονιά, σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και η σταθεροποίηση της εταιρείας σε επίπεδα διψήφιου ποσοστού αύξησης, μέσα από οργανική ανάπτυξη, ενίσχυση των εξαγωγών σε στόχους αγορές και την επέκταση του δικτύου συνεργατών.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βασίλης Σάνδρος, co-CEOτης Metron σημείωσε: «Η περασμένη χρονιά επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Επενδύουμε με συνέπεια σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της διεθνούς μας παρουσίας. Για τη νέα χρονιά, προτεραιότητά μας παραμένει η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και η περαιτέρω ανάπτυξή μας στην Αμερική».

Αναφερόμενη στις επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας, η κα Άννα Σάνδρου, co-CEO της Metron, δήλωσε: «Την προηγούμενη χρονιά προχωρήσαμε σε ουσιαστικές επενδύσεις που ενίσχυσαν τη λειτουργική μας βάση. Επεκτείναμε, αυτοματοποιήσαμε το εργοστάσιό μας και ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση του ERP συστήματος, ενισχύοντας την οργάνωση και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Για το 2026, ξεκινάμε με έμφαση στους ανθρώπους μας, ενισχύοντας τις παροχές προς τους εργαζομένους που βρίσκονται δίπλα μας εδώ και χρόνια και στηρίζουν καθημερινά την πορεία μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο με νέα επένδυση που αφορά την περαιτέρω αυτοματοποίηση του εργοστασίου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας».

Σημειώνεται ότι η Metron, στα 30 χρόνια λειτουργίας της, έχει σε εξαγωγές πάνω από το 70% του ετήσιου κύκλου εργασιών της, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης του παγκόσμιου δικτύου της.

Από την ίδρυσή της το 1995 έως σήμερα, όπως σημειώνει η διοίκηση, η Metron επεκτείνεται διαρκώς σε νέες αγορές και αναπτύσσεται στις υφιστάμενες, ταυτόχρονα όμως παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στις ρίζες της στην Ελλάδα.

Το εργοστάσιό της συγκαταλέγεται στα πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής ανελκυστήρων στην Ευρώπη, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονη τεχνολογία που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία προϊόντων.

Παραμένοντας πιστή στις αξίες της, η Metron αποτελεί έναν ελκυστικό εργοδότη που επενδύει στους ανθρώπους της και προσφέρει ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον ανάπτυξης και συνεργασίας.

Να σημειωθεί ότι κατά την εκδήλωση, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να στηρίξουν το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, αγοράζοντας λαχνούς και συμβάλλοντας ενεργά σε έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό.