Παπασταύρου: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής

Σε κομβικό παίκτη της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αναδεικνύεται η Βόρεια Ελλάδα, με την περιοχή να αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή και γεωπολιτική στρατηγική της. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του με αφορμή το συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι η Βόρεια Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο ενεργειακών ροών και επενδύσεων με ευρωπαϊκή εμβέλεια.

Όπως ανέφερε, μια σειρά στρατηγικών έργων μεταμορφώνουν την περιοχή σε ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πλωτός σταθμός επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι αγωγοί Hellenic Energy, TAP και IGB, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, καθώς και το Giga Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στον Κάθετο Διάδρομο, τονίζοντας ότι το ελληνικό φυσικό αέριο αποκτά αυξημένη στρατηγική σημασία, καθώς θα μπορεί να διοχετεύεται απευθείας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ενεργειακή διαφοροποίηση και η ασφάλεια εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, επισήμανε ότι, με ελληνική πρωτοβουλία, το φυσικό αέριο που διέρχεται μέσω Τουρκίας και του αγωγού Turkish Stream θεωρείται πλέον εξ ορισμού «ρωσικό», εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, μια προσέγγιση που ενισχύει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι τα οφέλη αυτής της ενεργειακής προόδου είναι ήδη απτά για τους πολίτες. Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, επιτρέπει πλέον στη χώρα να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε καθαρές εξαγωγές ηλεκτρισμού ύψους τριών τεραβατωρών, ενώ το 2019 κάλυπτε περίπου το 18% των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε εξοικονόμηση 575 εκατ. ευρώ μόνο μέσα στο 2023.

Παράλληλα, τα μεγάλα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται, όπως οι σταθμοί συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ σε Κομοτηνή και Αμπελιά Φαρσάλων, με επενδύσεις 134 και 74 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και στη συνολική αναπτυξιακή δυναμική των περιφερειών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι νέες ενεργειακές συμφωνίες, η ενίσχυση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες —εφόσον εντοπιστούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα— αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά δημόσια έσοδα. Τα οφέλη αυτά, όπως τόνισε, θα μεταφραστούν σε χαμηλότερο κόστος ενέργειας, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.