Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
12:51 - 05 Φεβ 2026

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Reporter.gr Newsroom
Για την επόμενηΤετάρτη, 11 Φεβρουαρίου έχει οριστικοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Την ημερομηνία επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών σήμερα (5/2).

Όπως δήλωσε, την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να ανακοινωθούν προσεχώς από το υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με πίστη και αυτοπεποίθηση, έχοντας ως σταθερό σημείο αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία πρόθεση υποχώρησης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόηχο των δηλώσεων της Άγκυρας, όπου νωρίτερα σήμερα επανέφερε ζητήματα που αφορούν την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

