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Αύξηση κερδών για Αλουμίνιον της Ελλάδος - Eκτός οι δυο βασικοί ανταγωνιστές του λόγω πολέμου
Επιχειρήσεις
19:56 - 29 Μαρ 2026

Αύξηση κερδών για Αλουμίνιον της Ελλάδος - Eκτός οι δυο βασικοί ανταγωνιστές του λόγω πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Μη αναμενόμενη αύξηση κερδών  θα έχει το Αλουμίνιο της Ελλάδος (METLEN) λόγω του πολέμου. Αφενός επειδή οι τιμές του αλουμινίου καλπάζουν στα χρηματισήρια εμπορευμάτων και αφετέρου διότι οι δυο βασικοί ανταγωνιστές της ελληνικής εταιρείας που βρίσκονται στον Κόλπο έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές στα εργοστάσια τους και έχουν διακόψει τις παραδόσεις αλουμινίου. Η μείωση της παραγωγής αλουμινίου πυροδότησε αλματώδη αύξηση των παραγγελιών από τις αυτοκινητοβιομηχανίες αφού το αλουμίνιο είναι το μέταλλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των αυτοκινήτων. 

Τα εργοστάσια των δυο βασικών ανταγωνιστών της ελληνικής Αλουμίνιον της Ελλάδος (METLEN) χτυπήθηκαν χθες (28/3) από ιρανικούς πυραύλους και η εταιρεία ALBA (Aluminium of Bahrain) ανακοίνωσε οτι το χυτήριο αλουμινίου της χτυπήθηκε.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου του κόσμου και το χτύπημα ήρθε δυο εβδομάδες αφού η εταιρεία επικαλέστηκε Force Majeur (Ανωτέρα Βία) και ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις παραδόσεις αλουμινίου στους πελάτες της.

Σημειώνεται πως η ALBA είχε πρόσφατα πλειοδοτήσει στην προσφορά για την εξαγορά του αλουμινίου της Δουνκέρκης που διεκδικούσαν και ο ελληνικός Όμιλος και η εταιρεία EGA του Αμπου Ντάμπι.

Χθες (28/3) και η EGA ανακοίνωσε ότι το χυτήριο της χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους και drones, ότι υπέστη σημαντικές ζημιές και ότι τραυματίστηκαν εργαζόμενοι.

Οι Financial Times δημοσίευσαν ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρεται οτι η μείωση της παραγωγής αλουμινίου στην περιοχή του Κόλπου πυροδότησε ήδη “αγορές πανικού” από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Το αλουμίνιο είναι το βασικό μέταλλο της κατασκευής αυτοκινήτων και ήδη η τιμή του έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η μείωση της παραγωγής αλλά και η αδυναμία μεταφοράς του αλουμινίου από τα εργοστάσια της ALBA και της EGA, αναμένεται ότι αφενός θα πυροδοτήσουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της τιμής του μετάλλου στις διεθνείς αγορές, αλλά και θα εκτοξεύσουν τη ζήτηση από τις άλλες μονάδες παραγωγής αλουμινίου σε όλο τον κόσμο και φυσικά από το Αλουμίνιο της Ελλάδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 20:20
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