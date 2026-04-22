ΕΣΑ: Χωρίς ουσιαστική ανάσα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα οι νέες εξαγγελίες

«Κάθε μέτρο που στηρίζει τους πολίτες είναι ευπρόσδεκτο και καλοδεχούμενο. Ωστόσο, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, η πρόβλεψη για 72 δόσεις σε χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα το 2023, δεν αρκούν για να δώσουν πραγματική ανάσα στην αγορά,» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, δεν ακούστηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού, παρότι υπάρχουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος.



Οι βιώσιμες επιχειρήσεις δεν έχουν αφήσει τα χρέη τους αρρύθμιστα. Τα εξυπηρετούν ήδη μέσω της πάγιας ρύθμισης των 12–24 δόσεων. Χωρίς τη δυνατότητα επαναρύθμισης αυτών των νέων οφειλών, μένουν ουσιαστικά εκτός κάθε ουσιαστικής στήριξης.



Οι επιχειρήσεις με αρρύθμιστα χρέη, πριν το 2023, ουσιαστικά δε λειτουργούν διότι έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επαναφέρει την πρότασή του: Ρύθμιση έως 120 δόσεις με δυνατότητα ένταξης και των ήδη ρυθμισμένων χρεών έως σήμερα χωρίς περιορισμούς. Αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανάσα για την αγορά.



Η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη δεν θα πρέπει να μπορεί να αίρεται αλλά θα πρέπει υποχρεωτικά να αίρεται όταν θα έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του κι έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του.



Παράλληλα, είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 € στα 1.800 € μηνιαίως και ακόμη υψηλότερα για τους ιδιώτες, με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Το 2014 δεν είναι 2026.



Η προστασία του ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης, είτε προέρχεται από μισθούς, συντάξεις ή συμπληρωματικό εισόδημα από ενοίκιο, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.



Το κράτος οφείλει να εισπράττει, αλλά και ο πολίτης πρέπει να μπορεί να ζει.