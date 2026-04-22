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8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)
Οικονομία
12:50 - 22 Απρ 2026

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δέσμη μέτρων στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/4) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά τα στοιχεία της Eurostat για το υπερπλεόνασμα του 2025.

Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αγγίζουν βασικά πέντε κατηγορίες πολιτών — από οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους έως αγρότες και ενοικιαστές — ενώ παράλληλα εισάγονται σημαντικές διευκολύνσεις για τη ρύθμιση ιδιωτικών οφειλών.

Στον πρωτογενή τομέα, παρατείνεται η επιδότηση στο αγροτικό diesel κατά 0,20 ευρώ και για τον Μάιο, ενώ συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση στα λιπάσματα, καλύπτοντας το 15% της τιμής τους. Συνολικά, 23 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε περίπου 250.000 αγρότες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες, καθώς προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου και αφορά σχεδόν το 80% των οικογενειών, ήτοι περίπου 970.000. Ο προϋπολογισμός του μέτρου φτάνει τα 240 εκατ. ευρώ.

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Παράλληλα, αυξάνεται μόνιμα η ενίσχυση για ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, η οποία διαμορφώνεται πλέον στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ. Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Ανάσα δίνεται και στους ενοικιαστές, καθώς αυξάνεται το εισοδηματικό όριο για την επιστροφή ενοικίου από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι το μέτρο θα ωφελήσει επιπλέον 70.000 νοικοκυριά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε περίπου 1 εκατομμύριο.

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Πιο συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι:

- Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

- Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

- Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

- Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

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- Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzkwlw59cih?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ιδιωτικό χρέος

Σημαντικές αλλαγές φέρνουν και οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος.

Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Και τρίτον οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzljjnlhr4p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ και προστίθεται τόσο στα ήδη προβλεπόμενα του προϋπολογισμού όσο και στα 300 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί ως «δίχτυ ασφαλείας» λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για το καλύτερο δυνατό πακέτο παρεμβάσεων υπό τις παρούσες συνθήκες, με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzl1z4qu2i9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 13:22
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