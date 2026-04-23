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ΔΕΗ: Συμμετοχή 1,2 δισ. ευρώ από τη CVC στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Επιχειρήσεις
21:56 - 23 Απρ 2026

ΔΕΗ: Συμμετοχή 1,2 δισ. ευρώ από τη CVC στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Το επενδυτικό σχήμα CVC Capital Partners προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την ενημέρωση της διοίκησης προς επενδυτές.

Όπως επισημάνθηκε, το fund έχει ήδη αποστείλει σχετική επιστολή εκδήλωσης πρόθεσης, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του στη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι η CVC κατέχει ήδη σημαντικό ποσοστό στη ΔΕΗ, το οποίο ανέρχεται σε 10,34%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στο μετοχικό σχήμα της επιχείρησης.

Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 4 δισ. ευρώ, κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CVC Capital Partners -ως σημαντικός έμμεσος μέτοχος της Εταιρείας- εξέφρασαν με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πλήρη υποστήριξή τους στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας.

Σε σχέση με την Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η CVC απέστειλε μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των τελικών όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης και των εσωτερικών εγκρίσεων, για συμμετοχή με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ στην προσφορά.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει προς το κοινό και προς τη ΔΕΗ την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 22:01
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