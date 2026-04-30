Conrad Athens The Ilisian: Μια γειτονιά ξαναβρίσκει το όνομά της

Κάτι αλλάζει σιωπηλά στο κέντρο της Αθήνας. Αν περπατήσεις γύρω από το πρώην Hilton, θα το προσέξεις: οι στάσεις γράφουν πλέον «Ιλίσια». Όχι απλώς μια μετονομασία, αλλά μια επιστροφή — μια υπενθύμιση ότι η πόλη ξέρει να θυμάται.

Και ακριβώς εκεί, στο ίδιο σημείο που κάποτε όριζε τον αστικό παλμό της πρωτεύουσας, το Conrad Athens The Ilisian γράφει το νέο κεφάλαιο. Όχι σαν ένα ακόμη ξενοδοχείο, αλλά σαν ένας ζωντανός προορισμός που ξανασυστήνει τη γειτονιά στον εαυτό της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γενικός διευθυντής του εμβληματικού και πολυλειτουργικού ξενοδοχείου, Conrad Athens The Ilisian, Νάσος Παπάζογλου, κατά τη σχετική παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης, η νέα εποχή του ξενοδοχείου συνδέεται άμεσα με την αναζωογόνηση της περιοχής. Το Conrad Athens The Ilisian, στην τρίτη πλέον φάση της ζωής του κτηρίου, φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν κόμβο ψυχαγωγίας και κοινωνικής δραστηριότητας για την Αθήνα, παραμένοντας ταυτόχρονα ένα ανοιχτό σημείο αναφοράς για την πόλη. Κάτι που μέσα στα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί έμπρακτα.

Ένα κτίριο με μνήμη

Υπάρχουν χώροι άλλωστε που δεν είναι απλώς κτίρια — είναι σκηνικά ιστορίας. Από τις νύχτες της πολιτικής έντασης, τις πορείες στην Πρεσβεία στην Επέτειο του Πολυτεχνείου και τις διαπραγματεύσεις της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τη σφαίρα που έμεινε στο τζάμι τη νύχτα της 21η Απριλίου 1967, το παλιό Hilton δεν έπαψε ποτέ να είναι μάρτυρας.

Σήμερα, αυτές οι ιστορίες δεν χάνονται. Ενσωματώνονται. Μικρές «στάσεις μνήμης» μέσα στο νέο “κουκούλι” θυμίζουν ότι η πολυτέλεια δεν είναι μόνο design — είναι και αφήγηση.

Urban resort, αλλά με αθηναϊκή ψυχή

Το νέο Conrad δεν προσπαθεί να γίνει κάτι ξένο προς την πόλη. Αντίθετα, επενδύει σε αυτό που η Αθήνα ξέρει καλά: την αίσθηση του «ανοιχτού». Ένα urban resort που λειτουργεί σαν σημείο συνάντησης — για κατοίκους, ταξιδιώτες, δημιουργούς.

Με 278 δωμάτια και σουίτες, ιδιωτικά μπαλκόνια με θέα στην Ακρόπολη και spaces που κινούνται από την ηρεμία στο buzz της πόλης, το The Ilisian ισορροπεί ανάμεσα στην απόδραση και την καθημερινότητα.

Σημειώνεται ότι το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε με αγιασμό τις πύλες του ανήμερα του Άη Γιώργη, στις 23 Απριλίου 2026, ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της πόλης, σηματοδοτώντας την αναγέννηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας. Όπως επεσήμανε ο Νικόλας Βιανέλλης, Director of Projects & Development της TEMES S.A., η έναρξη λειτουργίας συνέπεσε συμβολικά με την επέτειο λειτουργίας του Hilton Αθηνών, το οποίο υποδέχθηκε τον πρώτο του επισκέπτη στις 23 Απριλίου 1963.

«Ξεκινάμε να γράφουμε το νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του εμβληματικού κτιρίου. Απ’ όταν αποφασίστηκε η ανοικοδόμησή του, 70χρόνια πριν, έγινε σχεδόν αμέσως σημείο αναφοράς. Τότε, ήταν το υψηλότερο κτίριο της χώρας, διέθετε πρωτόγνωρες τεχνικές προδιαγραφές για την εποχή και ήταν το πρώτο διεθνές ξενοδοχείο στην Ελλάδα. Είναι, δε, από τα ελάχιστα με ανάγλυφες πρωτότυπες μαρμάρινες εσώγλυφες προσόψεις στον κόσμο με άλλη μία μονάδα να είναι στο Μαϊάμι.. Απέκτησε έτσι τέτοια εμβέλεια που έδωσε γρήγορα το όνομά του σε μια ολόκληρη περιοχή», είπε, μεταξύ άλλων, ο Νικόλας Βιανέλλης, Director of Projects & Development της TEMES.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ENSOFI απέκτησε την Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια του ακινήτου όπου στεγάζεται σήμερα το The Ilisian, το 2016 έπειτα από διεθνή διαγωνισμό. Τελευταία ημέρα λειτουργίας του Hilton Athens προ της έναρξης της νέας φάσης κατασκευών ήταν η 31η Ιανουαρίου 2022.

Το νέο hotspot της πόλης

Αν κάτι δείχνει ότι το project έχει ήδη «πιάσει» παλμό, είναι οι πληρότητες που ξεπερνούν το 50% από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Αλλά το πραγματικό στοίχημα δεν είναι τα δωμάτια — είναι η εμπειρία.

Γαστρονομία, nightlife, ευεξία. Από το ανανεωμένο Byzantino μέχρι το επιστρέφον Galaxy rooftop και το ιαπωνικό Onuki, το Ilisian χτίζει έναν πολυεπίπεδο χάρτη εξόδου.

Και κάπου ανάμεσα σε πισίνες, wellness χώρους 2.000 τ.μ. και μια rooftop διαδρομή τρεξίματος 770 μέτρων, η έννοια του city living αποκτά άλλη διάσταση.

Περισσότερο από ξενοδοχείο

Το The Ilisian δεν είναι απλώς μια επένδυση 340 εκατ. ευρώ. Είναι ένα statement για το πού πηγαίνει η Αθήνα.

Με residences υπό τα brands Conrad και Waldorf Astoria, διεθνές κοινό (με έντονη παρουσία Αμερικανών ταξιδιωτών) και ήδη sold-out διαμερίσματα, το project δείχνει ότι η πόλη μπαίνει δυναμικά στο παγκόσμιο luxury map.

Η επιστροφή του ονόματος

Ίσως τελικά το πιο δυνατό στοιχείο να μην είναι ούτε οι σουίτες ούτε τα εστιατόρια. Είναι αυτό το μικρό, σχεδόν ανεπαίσθητο detail: οι στάσεις που γράφουν «Ιλίσια».

Η διαμονή

Υπενθυμίζεται ότι τo ξενοδοχείο διαθέτει ορισμένους από τους πιο άνετους και ευρύχωρους χώρους διαμονής στην πόλη, με συνολικά 278 δωμάτια και σουίτες. Συγκεκριμένα:

Τα δωμάτια και οι σουίτες του Conrad Athens The Ilisian διαθέτουν στην πλειοψηφία τους ιδιωτικό μπαλκόνι με προνομιακή θέα σε μερικά από τα ομορφότερα σημεία της πόλης και την Ακρόπολη.

To ξενοδοχείο διαθέτει μεγάλη συλλογή από σουίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Signature Suites, μεταξύ των οποίων: o τρεις Presidential o μία Royal. o Αργότερα μέσα στη χρονιά θα ανοίξει το Omega Penthouse (350 τ.μ. εσωτερικοί χώροι, με βεράντα 150 τ.μ.) που θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

Όπως αναφέρεται, ο προορισμός εξελίσσεται σε ένα πολυδιάστατο γαστρονομικό hub με 9 εστιατόρια και bars, που θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος του 2026. Έτσι:

Το Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie σε σχεδιασμό του γραφείου Tristan Auer, υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Άγγελου Λάντου και δύο ξεχωριστά μενού ελληνικής και γαλλικής κουζίνας. Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν η cheese master, επιμελημένοι συνδυασμοί κρασιών και γλυκές δημιουργίες μέσα από το Byzantino Chocolat & Patisserie.

Ο Chef Άγγελος Λάντος επιμελείται επίσης το μενού του Athenian Lounge, ενός χώρου που άνοιξε μαζί με το ξενοδοχείο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, με κλασικά cocktails και αγαπημένες γεύσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το ιστορικό rooftop επανέρχεται ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club.

Από τον Δεκέμβριο του 2025, λειτουργεί το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki, σε σχεδιασμό του γραφείου Yabu Pushelberg.

Μια σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων εστιατορικών concepts θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά, μέσα στο THE ILISIAN.

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων, οι διαμένοντες στο Conrad Athens The Ilisian και τα μέλη της ιδιωτικής λέσχης House of NYNN μπορούν να απολάυσουν μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες ευεξίας στην πόλη, με πάνω από 2.000 τ.μ. εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν:

Τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, μήκους 25 μ.

Πλήρως εξοπλισμένους χώρους fitness & performance.

Studios για yoga, pilates, spinning και εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης.

Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με φυσικό φως και άμεση πρόσβαση στην εξωτερική πισίνα.

Green Roof με ιδιωτική διαδρομή τρεξίματος 770μ., γήπεδο pickleball και υπαίθριο γυμναστήριο. Επιπλέον, το Odei Wellness προσφέρει στους παραπάνω, αλλά και σε όλους τους επισκέπτες του προορισμού μια εξειδικευμένη σειρά θεραπειών προσώπου και σώματος, εμπνευσμένων από τις τελετουργίες της αρχαίας Ελλάδας.

Αργότερα μέσα στη χρονιά, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός Δρ. Κώστας Παπαγεωργίου θα φέρει για πρώτη φορά στην Αθήνα την πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία του στις θεραπείες μακροζωίας.

Διαμονή

Τα Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences περιλαμβάνουν διαμερίσματα επιφάνειας από 60 έως 500 τ.μ. Δυνατότητες Μίσθωσης:

Στα Conrad Residences παρέχεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω του ξενοδοχείου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Waldorf Astoria Residences ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς, με μισθώσεις διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και έως 4 φορές ετησίως. Και στις δύο περιπτώσεις, η αξιοποίηση γίνεται κατόπιν επιλογής του ιδιοκτήτη. Πρόσβαση & Προνόμια:

Πλήρης πρόσβαση σε εστιατόρια, εγκαταστάσεις ευεξίας, χώρους ψυχαγωγίας και στην εξωτερική πισίνα.

Πρόσβαση στους εμπορικούς χώρους και στις εμπειρίες του προορισμού.

Προνομιακή εγγραφή στην ιδιωτική λέσχη μελών House of NYNN.

Όλα τα διαμερίσματα υποστηρίζονται από υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Επιπλέον προνόμια για Waldorf Astoria Residences:

Αποκλειστικό lounge και lobby, αίθουσα συναντήσεων και ξεχωριστό γυμναστήριο. • Εξειδικευμένες, ιδιωτικές υπηρεσίες εντός του προορισμού.

Τα καταστήματα

Παράλληλα, η εμπορική ζώνη του THE ILISIAN περιλαμβάνει τα ακόλουθα καταστήματα, που θα ανοίγουν σταδιακά:

The Store at The Ilisian

Byzantino Chocolat & Patisserie

Ανθοπωλείο Secret Garden

Κοσμηματοπωλείο KESSARIS

Hair Salon Vangelis Hatzis

Η πρώτη boutique οπτικών Zeus + Dione

Barber Shop by Georgina