Accor: Ανθεκτικότητα και γεωπολιτικές προκλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2026

Παρά το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Accor επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την ευελιξία του επιχειρηματικού της μοντέλου. Η ισχυρή γεωγραφική διασπορά, η αύξηση τιμών και η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου δημιουργούν θετικές προοπτικές για βελτιωμένες επιδόσεις στο σύνολο του 2026.

Χαρακτηριστικά, ο Sébastien Bazin, Chairman και Chief Executive Officer της Accor, δήλωσε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε εκ νέου σταθερή ανάπτυξη, καθώς η ισχυρή δυναμική των αρχών του έτους αντιστάθμισε πλήρως τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι ομάδες μας παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στην προσαρμογή της λειτουργίας μας στις ανάγκες των ιδιοκτητών και των πελατών μας.

Παράλληλα, ο Όμιλος έλαβε στοχευμένα μέτρα για την προστασία των αποτελεσμάτων του, καταφέρνοντας να περιορίσει τον αντίκτυπο της συγκυρίας στην απόδοσή του, να προετοιμαστεί για την επερχόμενη ανάκαμψη και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε περιοχές που επωφελούνται προσωρινά από την αυξημένη ζήτηση, όπως η Ευρώπη και η Νοτιοανατολική Ασία.

Η γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων μας, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των brands μας και η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε μάς επιτρέπουν να παραμένουμε αισιόδοξοι ότι θα επιτύχουμε εκ νέου βελτιωμένες επιδόσεις το 2026».

Αναλυτικά:



Η ξενοδοχειακή δραστηριότητα κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026 παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, σε συνέχεια της ισχυρής δυναμικής που είχε καταγραφεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου, έχει έκτοτε επηρεάσει σημαντικά το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, και κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις, ενώ η ζήτηση στις υπόλοιπες γεωγραφικές αγορές της Accor διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η εξέλιξη της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις της παραμένουν αβέβαιες. Παρά ταύτα, το αναπτυξιακό μοντέλο του Ομίλου παραμένει ισχυρό και αμετάβλητο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Accor εγκαινίασε 48 νέα ξενοδοχεία, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 6.700 δωμάτια, καταγράφοντας καθαρή αύξηση μονάδων κατά 3,8% σε ετήσια βάση. Στα τέλη Μαρτίου 2026, το δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 879.676 δωμάτια (5.815 ξενοδοχεία), ενώ το pipeline ανάπτυξης ανερχόταν σε 260.000 δωμάτια (1.545 ξενοδοχεία).

RevPAR πρώτου τριμήνου 2026

Ο τομέας Premium, Midscale & Economy (PM&E) κατέγραψε αύξηση του RevPAR κατά 4,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών.

Η περιοχή Ευρώπης & Βόρειας Αφρικής (ENA) σημείωσε αύξηση RevPAR κατά 2,7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, σχεδόν αποκλειστικά λόγω της αύξησης της πληρότητας.

Στη Γαλλία , που αντιπροσωπεύει το 44% των εσόδων δωματίων της περιοχής, η πορεία του RevPAR τόσο στο Παρίσι όσο και στην περιφέρεια παρέμεινε ισχυρή, μετά από έναν εξαιρετικό Δεκέμβριο.

, που αντιπροσωπεύει το 44% των εσόδων δωματίων της περιοχής, η πορεία του RevPAR τόσο στο Παρίσι όσο και στην περιφέρεια παρέμεινε ισχυρή, μετά από έναν εξαιρετικό Δεκέμβριο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο , που αντιστοιχεί στο 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της δραστηριότητας που είχε ξεκινήσει από το τρίτο τρίμηνο του 2025, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην περιφέρεια.

, που αντιστοιχεί στο 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της δραστηριότητας που είχε ξεκινήσει από το τρίτο τρίμηνο του 2025, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην περιφέρεια. Στη Γερμανία , που επίσης αντιστοιχεί στο 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, το RevPAR επέστρεψε σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο, με τη δραστηριότητα να παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με εκθέσεις και εμπορικές διοργανώσεις.

, που επίσης αντιστοιχεί στο 12% των εσόδων δωματίων της περιοχής, το RevPAR επέστρεψε σε ελαφρώς αρνητικά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο, με τη δραστηριότητα να παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με εκθέσεις και εμπορικές διοργανώσεις. Η περιοχή Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε αύξηση RevPAR κατά 5,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των τιμών.

κατέγραψε αύξηση RevPAR κατά 5,5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των τιμών. Η Νοτιοανατολική Ασία , που αντιπροσωπεύει το 32% των εσόδων δωματίων της περιοχής, αποτέλεσε και πάλι τη γεωγραφική ζώνη με την ισχυρότερη ανάπτυξη. Η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, μετά από ένα απαιτητικό 2025, επέστρεψαν σε θετική πορεία RevPAR το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη.

, που αντιπροσωπεύει το 32% των εσόδων δωματίων της περιοχής, αποτέλεσε και πάλι τη γεωγραφική ζώνη με την ισχυρότερη ανάπτυξη. Η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, μετά από ένα απαιτητικό 2025, επέστρεψαν σε θετική πορεία RevPAR το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη. Στην περιοχή Μέσης Ανατολής & Αφρικής , που αντιστοιχεί στο 27% των εσόδων δωματίων, η αύξηση του RevPAR παρέμεινε θετική παρά τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας εντονότερα τη δραστηριότητα από τα μέσα Μαρτίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγραψαν μείωση RevPAR κατά 9% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος σημείωσαν αύξηση.

, που αντιστοιχεί στο 27% των εσόδων δωματίων, η αύξηση του RevPAR παρέμεινε θετική παρά τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας εντονότερα τη δραστηριότητα από τα μέσα Μαρτίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγραψαν μείωση RevPAR κατά 9% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος σημείωσαν αύξηση. Η περιοχή του Ειρηνικού , που αντιπροσωπεύει το 26% των εσόδων δωματίων, συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή αύξηση RevPAR, σε συνέχεια της τάσης που καταγράφηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

, που αντιπροσωπεύει το 26% των εσόδων δωματίων, συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή αύξηση RevPAR, σε συνέχεια της τάσης που καταγράφηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Στην Κίνα , που αντιστοιχεί στο 15% των εσόδων δωματίων της περιοχής, οι τάσεις του RevPAR βελτιώθηκαν διαδοχικά, παραμένοντας ωστόσο ελαφρώς αρνητικές.

, που αντιστοιχεί στο 15% των εσόδων δωματίων της περιοχής, οι τάσεις του RevPAR βελτιώθηκαν διαδοχικά, παραμένοντας ωστόσο ελαφρώς αρνητικές. Η περιοχή της Αμερικής , η οποία αντικατοπτρίζει κυρίως την απόδοση της Βραζιλίας (59% των εσόδων δωματίων της περιοχής), κατέγραψε αύξηση RevPAR κατά 9,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

, η οποία αντικατοπτρίζει κυρίως την απόδοση της Βραζιλίας (59% των εσόδων δωματίων της περιοχής), κατέγραψε αύξηση RevPAR κατά 9,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Βραζιλία συνέχισε να εμφανίζει διψήφια αύξηση RevPAR κατά την περίοδο.

Ο τομέας Luxury & Lifestyle (L&L) σημείωσε αύξηση RevPAR κατά 6,0% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, εκ των οποίων περίπου τα δύο τρίτα προήλθαν από την αύξηση των τιμών.

• Ο κλάδος Luxury, που αντιπροσωπεύει το 72% των εσόδων δωματίων του τομέα, κατέγραψε αύξηση RevPAR κατά 6,8% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Όλα τα brands και γεωγραφικές περιοχές, με εξαίρεση τη Μέση Ανατολή, συνέβαλαν σε αυτή την ισχυρή επίδοση, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ζήτηση για το συγκεκριμένο segment.

• Ο κλάδος Lifestyle, ο οποίος είναι περισσότερο εκτεθειμένος στη Μέση Ανατολή, σημείωσε αύξηση RevPAR κατά 4,2%, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα ξενοδοχεία resort, λόγω της ισχυρής παρουσίας τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επηρεάστηκαν εντονότερα από τη σύγκρουση. Αντιθέτως, τα ξενοδοχεία του “Lifestyle collective” συνέχισαν να καταγράφουν σταθερή αύξηση του RevPAR καθ’ όλη τη διάρκεια του τριμήνου.

Ενοποιημένα έσοδα

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα ύψους €1.313 εκατ., αυξημένα κατά 2,3% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά αύξηση κατά 4,6% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) για τον τομέα Premium, Midscale & Economy και μείωση κατά 0,7% για τον τομέα Luxury & Lifestyle, ο οποίος επηρεάστηκε αρνητικά από αποεπενδύσεις, με συνολική επίδραση 6,2%.

Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν αρνητική επίπτωση ύψους €66 εκατ., κυρίως λόγω της υποχώρησης του δολαρίου ΗΠΑ (-10%), του ντιρχάμ των ΗΑΕ (-10%) και του καναδικού δολαρίου (-6%).

Οι επιπτώσεις από μεταβολές στο πεδίο ενοποίησης (scope effects), ύψους €18 εκατ., συνδέονται κυρίως με την αποεπένδυση της δραστηριότητας “Festive” της Paris Society.

(1) Από το 2026, η μεταβολή σε καθεστώς σταθερών ισοτιμιών υπολογίζεται με την εξάλειψη των επιδράσεων από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών έναντι του ευρώ, χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία του έτους n για τη μετατροπή των μεγεθών του έτους n-1.

(2) SMDL = Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, Διανομή & Πρόγραμμα Πιστότητας (Sales, Marketing, Distribution & Loyalty).

(3) Premium, Mid. & Eco. = Premium, Midscale και Economy κατηγορίες.