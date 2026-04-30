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Μπρατάκος: Η οικονομική πραγματικότητα δεν επιτρέπει εύκολες υποσχέσεις για μείωση ωρών εργασίας
Επιχειρήσεις
11:14 - 30 Απρ 2026

Μπρατάκος: Η οικονομική πραγματικότητα δεν επιτρέπει εύκολες υποσχέσεις για μείωση ωρών εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος, τοποθετήθηκε σήμερα (30/4) αναφορικά με τη συζήτηση για μείωση των ωρών εργασίας στην Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μπρατάκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία μπορεί να έχει απήχηση σε επίπεδο πολιτικού λόγου, όμως η οικονομική πραγματικότητα της χώρας επιβάλλει σοβαρότητα και όχι εύκολες υποσχέσεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε όρους παραγωγικότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια εργασία αποδίδει λιγότερο, με αποτέλεσμα κάθε οριζόντια μείωση των ωρών εργασίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας να μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση κόστους.

Η ευρωπαϊκή εμπειρία, στην οποία συχνά γίνεται αναφορά, αφορά κυρίως οικονομίες με υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και επιχειρήσεις με πολύ διαφορετική κλίμακα και οργάνωση. Ακόμη και εκεί, τα μοντέλα τετραήμερης εργασίας εφαρμόζονται πιλοτικά, σε συγκεκριμένους κλάδους και με αυστηρές προϋποθέσεις.

Στην Ελλάδα, όπου η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μια τέτοια προσέγγιση ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Σε κλάδους έντασης εργασίας, όπως το εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, η μείωση του χρόνου εργασίας με πλήρεις αποδοχές συνεπάγεται είτε αύξηση τιμών, είτε μείωση θέσεων εργασίας, είτε ενίσχυση της αδήλωτης ή υπερωριακής εργασίας.

Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι πολλές επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν σε οριακά περιθώρια, αντιμετωπίζοντας αυξημένο ενεργειακό κόστος, δυσκολίες χρηματοδότησης και έλλειψη προσωπικού. Η επιβολή ενός τέτοιου μέτρου χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας».

Το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι να μειώσει τις ώρες εργασίας με διοικητικές αποφάσεις, αλλά να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων, ψηφιοποίησης, κατάρτισης και βελτίωσης της οργάνωσης της εργασίας. Μόνο τότε μπορεί να ανοίξει με ρεαλιστικούς όρους μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι τότε, κάθε οριζόντια πρόταση για τετραήμερη εργασία κινδυνεύει να αποδειχθεί περισσότερο επιβλαβής παρά ωφέλιμη για την οικονομία και την απασχόληση.

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