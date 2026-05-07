Στις 13 Μαΐου το 3rd Emerging Managers Summit στο Ωδείο Αθηνών

Για τρίτη χρονιά, η Startup Pathways δημιουργεί ένα περιβάλλον ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ στελεχών. Η συζήτηση εστιάζει σε πραγματικές συνθήκες διοίκησης, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προκλήσεις, τις αποφάσεις και τις ευθύνες που συνοδεύουν τον ρόλο του manager σήμερα.

Περισσότερα από 20 ανώτατα στελέχη μοιράζονται εμπειρίες από την καθημερινότητα της διοίκησης, καλύπτοντας θέματα όπως δύσκολες αποφάσεις, αλλαγές μέσα στους οργανισμούς, διαχείριση ομάδων και επιλογές που επηρεάζουν την πορεία μιας επιχείρησης.

Οι συζητήσεις εστιάζουν σε βασικά ζητήματα, όπως πρακτικές ηγεσίας, απόδοσης, κουλτούρας και λήψης αποφάσεων, με άμεση σύνδεση με την πραγματικότητα των επιχειρήσεων.

Το Emerging Managers Summit απευθύνεται σε στελέχη που έχουν ήδη ευθύνη διοίκησης και καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ αποτελεσμάτων, ανθρώπων και στρατηγικής.

Περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες αναμένεται να δώσουν το παρών, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ουσιαστικής ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ στελεχών με κοινές προκλήσεις.