Ορμούζ: Σκληραίνει το μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Ιράν και το Brent ξεπερνάει τα $83

Θολό παραμένει το τοπίο στα Στενά του Ορμούζ, μετά από μία σύντομη φάση αποκλιμάκωσης, καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις γύρω από το νησί Κεσμ, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με επιχειρήσεις εναντίον «εχθρικών στόχων».

Την ίδια ώρα, στην Τεχεράνη συζητείται νομοσχέδιο βάσει του οποίου θα απαγορεύεται η διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα «εχθρικών πλοίων», δηλαδή πλοίων με σημαία ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ προβλέπεται και πρόστιμο ίσο με το 20% της αξίας του φορτίου τους για πλοία που θα παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.

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Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη συνηγορούν όλα στο ότι επικρατεί κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις ΗΠΑ.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε πως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον, επαναφέροντας στο τραπέζι τους όρους του Ιράν για τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του, άρση των κυρώσεων και δεσμεύσεις πως θα διατηρηθεί η σταθερότητα στον Λίβανο.

Ο ίδιος σημείωσε, δε, πως κυοφορείται εν προκειμένω (με τη συμμετοχή του Ομάν) μία νέα συμφωνία, ένα εντελώς «νέο μοντέλο», που δεν αποτελεί συνέχεια της συμφωνίας του Ιουνίου.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμεντ Γκαλίμπαφ, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών και καταλόγισε στις ΗΠΑ πως την ίδια ώρα που εκτοξεύουν απειλές, απευθύνουν και εκκλήσεις για διπλωματία.

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Σημειώνεται πως εν τω μεταξύ, Ιράν και Ομάν βρίσκονται – όπως μεταδίδεται τις τελευταίες ημέρες – στη διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού κειμένου της συμφωνίας, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια συνεχίζεται κανονικά.

Την ίδια ώρα, η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ είναι πολύ περιορισμένη, καθώς μόλις 33 εμπορικά πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια αρτηρία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έναντι 50 την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ παγοδευμένος σε «παγίδα κλιμάκωσης»

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγου, Ρόμπερτ Πέιπ, μιλώντας στο Al Jazeera, σημείωσε πως οι ΗΠΑ έχουν εγκλωβιστεί στην «πιο επικίνδυνη παγίδα κλιμάκωσης στην ιστορία» με το Ιράν.

Κατά τον ίδιο, οι αεροπορικές και ναυτικές επιδρομές των ΗΠΑ έχουν επιτύχει τακτικές επιτυχίες, αλλά «δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν κανέναν από τους στρατηγικούς τους στόχους». Υποστήριξε, δε, πως το Ιράν έχει αναδειχθεί ισχυρότερο από ό,τι πριν από τον πόλεμο.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά στο εξής δίλημμα: να αποδεχτεί την αυξανόμενη επιρροή του Ιράν ή να οδηγηθεί σε περαιτέρω κλιμάκωση. «Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή», τόνισε, υποστηρίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει τα όρια της αεροπορικής και ναυτικής ισχύος και δεν θα ήταν απίθανο να ωθηθεί σε χερσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως επιδιώκοντας μια συμβολική νίκη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανοδικά

Οι τιμές του πετρελαίου έκαναν απότομο «άλμα» το βράδυ της Πέμπτης (6/8) μετά τις διαρροές σχετικά με τα σχέδια της Τεχεράνης για το Ορμούζ, με το Brent να αγγίζει πάλι τα 83 δολάρια.

Στα ίδια περίπου επίπεδα παραμένουν και το πρωί της Παρασκευής (7/8), συνεχίζοντας να κινούνται στα «πράσινα».

Το Brent έχει πια «καβαλήσει» τα 83 δολάρια και «παίζει» στα 83,8 δολάρια το βαρέλι με άνοσο 1,3% και το αμερικανικό αργό κυμαίνεται στα 78,26 δολάρια με κέρδη 1,22%.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός ενισχύεται κατά 0,9% στα 4.337,5 δολάρια, το ασήμι κερδίζει 2,11% στα 62,913 δολάρια και ο χαλκός κινείται στο +0,4% αγγίζοντας τα 6,7425 δολάρια.