Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

Οι κρίσιμες πρώτες ύλες αναδεικνύονται σε έναν από τους σημαντικότερους νέους πυλώνες ανάπτυξης. Στο φόντο αυτό η Metlen επιταχύνει τον μετασχηματισμό της, επενδύοντας σε δραστηριότητες με αυξημένη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παραγωγή γαλλίου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κινήσεις σε σκάνδιο και γερμάνιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τα κρίσιμα και σπάνια μέταλλα.

Το μήνυμα που έστειλε η διοίκηση της Metlen, χθες (6/8), κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν ότι το επιχειρηματικό μοντέλο που παρουσιάστηκε πριν από 15 μήνες στο Capital Markets Day του Λονδίνου αρχίζει πλέον να αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα.

«Με όλους τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος και CEO της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο όμιλος αφήνει πίσω του τη δύσκολη περίοδο και περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με τις κρίσιμες πρώτες ύλες να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος στη στρατηγική του.

«Η κίνηση στο Λονδίνο δεν έγινε για τουρισμό, όπως κάποια δημοσιεύματα έγραψαν. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, μετά τη κρίση, μας δίνουν ελπίδα για τα όσα έρχονται. Πήγαμε στο Λονδίνο για να ανεβάσουμε πολύ το ταβάνι του FTSE 100», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.

Γάλλιο: Ισχυρή ζήτηση και ευρωπαϊκό αποτύπωμα

Το γάλλιο αποτελεί αυτή τη στιγμή το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής της Metlen στις κρίσιμες πρώτες ύλες. Η διοίκηση έκανε λόγο για εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, σημειώνοντας ότι η αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει όχι μόνο τους 50 τόνους της προγραμματισμένης παραγωγής, αλλά ακόμη και τετραπλάσια ποσότητα.

Η πρώτη εμπορική συμφωνία καλύπτει περίπου το 25% της μελλοντικής παραγωγής, ενώ, σύμφωνα με τη διοίκηση, η διάθεση και του υπόλοιπου όγκου αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί, λόγω των ρητρών εμπιστευτικότητας που έχουν συμφωνηθεί με τον πρώτο πελάτη.

Η σημασία της επένδυσης, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην εμπορική της διάσταση. Η Metlen είναι η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που προχωρά σε παραγωγή γαλλίου, ενός μετάλλου κρίσιμου για την υψηλή τεχνολογία, την άμυνα και την παραγωγή ημιαγωγών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές στρατηγικών πρώτων υλών.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έθεσε μάλιστα με ιδιαίτερα σαφή τρόπο το ζήτημα της ευρωπαϊκής ζήτησης:

«Ανυπομονούμε να δούμε ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα έρθει και μάλλον η ΕΕ θα μείνει εντελώς εκτός των αγοραστών. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που παράγει γάλλιο, αλλά αναγκαστικά πουλάμε εκτός Ευρώπης».

Η τιμολόγηση του γαλλίου δεν γίνεται μέσω χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά με βάση τους διεθνείς δείκτες Argus και Fastmarkets, οι οποίοι δημοσιεύουν τιμές δύο φορές την εβδομάδα. Τυχόν premiums ή discounts καθορίζονται μέσω διμερών συμφωνιών.

Από το γάλλιο στο σκάνδιο και το γερμάνιο

Η επένδυση στο γάλλιο αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, μόνο την αρχή μιας ευρύτερης ανάπτυξης στον χώρο των κρίσιμων και σπάνιων μετάλλων.

Για το σκάνδιο και το γερμάνιο αναμένονται ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες, ενώ ο κ. Μυτιληναίος έδωσε το στίγμα των προσδοκιών της διοίκησης για τον μεταλλουργικό κλάδο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τα αποτελέσματα του μεταλλουργικού κλάδου θα εκπλήξουν το 2027».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία της νέας πλατφόρμας MCRM (Metals, Critical & Rare Materials), μέσω της οποίας οι δραστηριότητες του ομίλου στα κρίσιμα μέταλλα και την κυκλική μεταλλουργία θα λειτουργούν κάτω από ενιαία στρατηγική.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των τεχνολογικών και εμπορικών συνεργειών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων και η δημιουργία ενός νέου πυλώνα με ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα, σε έναν κλάδο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική και βιομηχανική σημασία.

Η πρώτη μονάδα παραγωγής γαλλίου έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και πρόσθετη θεσμική στήριξη. Παράλληλα, η πιλοτική μονάδα έχει πετύχει ποσοστά ανάκτησης υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις, επιτρέποντας στη Metlen να περάσει στα επόμενα στάδια για την εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής.

Ισχυρές επιδόσεις και νέοι μοχλοί ανάπτυξης

Η επιτάχυνση στις κρίσιμες πρώτες ύλες έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Metlen εμφανίζει σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11%, προσεγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA ενισχύθηκαν κατά 23%, στα 560 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 315 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδοση στις λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στον όμιλο να μειώσει τον καθαρό δανεισμό κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έξι μήνες. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,7.

Η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης δίνει στη Metlen μεγαλύτερη ευελιξία για να συνεχίσει τις επενδύσεις της σε τομείς που θεωρεί στρατηγικής σημασίας, από τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την ενέργεια έως την άμυνα και τις υποδομές.

Άμυνα και Advanced Metal Technologies

Παράλληλα με τις πρώτες ύλες, η Metlen ενισχύει την παρουσία της στον κλάδο των προηγμένων τεχνολογιών και της άμυνας. Η επέκταση του αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στον Βόλο προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς από τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ νέες διεθνείς συμφωνίες διευρύνουν το αποτύπωμα του ομίλου στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφέρθηκε και στη νέα συμφωνία με τη Huthwais, επισημαίνοντας ότι προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα στα μελλοντικά έσοδα. Παράλληλα, εξετάζεται η μετονομασία της δραστηριότητας σε «Advanced Metal Technologies», ώστε η ονομασία να αποτυπώνει καλύτερα το διευρυμένο τεχνολογικό της αντικείμενο.

Υποδομές, FTSE 100 και το επόμενο βήμα

Σημαντική δυναμική εμφανίζει και ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων, όπου τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στο πρώτο εξάμηνο, με τη διοίκηση να αποδίδει την επίδοση στην πρόοδο των έργων και στην ενίσχυση του ανεκτέλεστου χαρτοφυλακίου.

Η Metlen διατηρεί παράλληλα τον στόχο για εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστήριο ακόμη και εντός του 2026, ενώ η ένταξη της Metlen στον δείκτη FTSE 100 αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης του μετασχηματισμού του ομίλου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, που, σύμφωνα με τη διοίκηση, αντανακλά την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας και τη δέσμευση για δημιουργία αξίας προς τους μετόχους.

Το συνολικό μήνυμα της διοίκησης είναι ότι η Metlen δεν περιορίζεται πλέον στην αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της, αλλά επιχειρεί να τοποθετηθεί σε κλάδους που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Κρίσιμες πρώτες ύλες, γάλλιο, κυκλική μεταλλουργία, άμυνα και υποδομές συγκροτούν πλέον ένα ευρύτερο επενδυτικό πλέγμα, με την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιομηχανική ανθεκτικότητα να παραμένουν στον πυρήνα της στρατηγικής.

Και, όπως έδειξε η τοποθέτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου, το στοίχημα για τη Metlen είναι πλέον να μετατρέψει αυτή τη στρατηγική σε ακόμη μεγαλύτερη διεθνή παρουσία και αξία τα επόμενα χρόνια.