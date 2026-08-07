Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Η Allianz SE, μητρική εταιρεία της εταιρείας διαχείρισης ομολόγων Pacific Investment Management Co. (Pimco), ανακοίνωσε κέρδη-ρεκόρ για το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ενισχύθηκαν οι επιδόσεις τόσο στον ασφαλιστικό όσο και στον επενδυτικό της τομέα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 11%, φτάνοντας τα 4,87 δισ. ευρώ (5,61 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών που τοποθετούσε το μέγεθος στα 4,58 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η Pimco προσέλκυσε καθαρές εισροές ύψους 31,7 δισ. ευρώ από εξωτερικούς πελάτες, ενώ η Allianz Global Investors κατέγραψε εισροές 7,6 δισ. ευρώ.

Η Allianz διατήρησε παράλληλα τον στόχο της για λειτουργικά κέρδη 17,4 δισ. ευρώ το 2026, με περιθώριο απόκλισης 1 δισ. ευρώ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη την Παρασκευή.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, τα λειτουργικά κέρδη του δεύτερου τριμήνου στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας και ατυχημάτων αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ στον κλάδο ζωής και υγείας η άνοδος ανήλθε σε 10%.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση της δραστηριότητας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 20%. Η αύξηση αποδίδεται στις καθαρές εισροές από τρίτους πελάτες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ως αποτέλεσμα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ, φτάνοντας τα 2,16 τρισ. ευρώ.