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Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
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09:14 - 07 Αυγ 2026

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτά κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας, ενώ τα futures στις ΗΠΑ είναι σχεδόν αμετάβλητα, με τους επενδυτές να περιμένουν τη δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση τον Ιούλιο και άλλα κρίσιμα μάκρο την επόμενη εβδομάδα.  

Έτσι, τα futures του S&P 500 ενισχύθηκαν κατά 0,1%, ενώ τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχώρησαν κατά 116 μονάδες ή 0,2%. Τα futures του Nasdaq 100 παρέμειναν αμετάβλητα.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,85%, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,13%.

Την ίδια ώρα, ο Kospi σημείωσε πτώση 1,38%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 2,56%.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 παρέμεινε αμετάβλητος. Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,15%, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κέρδισε 0,83%.

Στις μετασυνεδριακές συναλλαγές στις ΗΠΑ, την Πέμπτη (6/8), η μετοχή της Airbnb ενισχύθηκε 9%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδών. Η Cloudflare σημείωσε άνοδο 16%, αφού η εταιρεία κυβερνοασφάλειας cloud έδωσε ισχυρές προβλέψεις για το σύνολο του έτους και το τρέχον τρίμηνο.

Η Wall Street έρχεται από μια πτωτική συνεδρίαση, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου άσκησε πιέσεις στις μετοχές. Ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 460 μονάδες ή 0,9%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί πέντε συνεδριάσεων. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,2%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε 0,1%.

Παρά την υποχώρηση, οι προοπτικές της αγοράς έχουν βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς. Οι επενδυτές ευελπιστούν ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσει τελικά σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και θα περιορίσει τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Οι τεχνολογικές μετοχές έχουν υπεραποδώσει, με τις εταιρείες ημιαγωγών να καταγράφουν ισχυρά κέρδη αυτή την εβδομάδα, καθώς η αναστροφή των επενδυτικών τοποθετήσεων σε μετοχές υψηλής δυναμικής τον περασμένο μήνα έπεισε πολλούς επενδυτές ότι η χρηματιστηριακή αγορά είχε υποστεί την αναγκαία διόρθωση για να προετοιμαστεί για το επόμενο ανοδικό σκέλος. Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα ενισχύουν περαιτέρω την πρόσφατη αισιοδοξία.

«Θα υπάρξει ένα νέο κύμα αγορών», δήλωσε ο Tom Lee, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat Global Advisors, στο «Closing Bell» του CNBC την Πέμπτη. «Πιστεύω ότι αυτό το κύμα θα οδηγήσει τον δείκτη στις 7.900-8.000 μονάδες» μέσα στον μήνα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται σήμερα στην έκθεση για την απασχόληση. Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα τον Ιούλιο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή βελτίωση, με αύξηση κατά μόλις 83.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο στο 4,2%. Οι επενδυτές θα εστιάσουν στην αύξηση των μισθών και στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, αναζητώντας ενδείξεις για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Οι μετοχές οδεύουν προς τη δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών, παρά τις απώλειες της Πέμπτης. Ειδικότερα, ο Nasdaq ενδέχεται να καταγράψει την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Μάιο, χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) ενισχύεται περισσότερο από 5% αυτή την εβδομάδα.

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