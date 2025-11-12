Ζαχαράκη από Ωδείο Αθηνών: Η νέα εποχή του Ψηφιακού Σχολείου

Την είσοδο της ελληνικής εκπαίδευσης στη νέα ψηφιακή εποχή σηματοδότησε η παρουσίαση του προγράμματος «Ψηφιακό Σχολείο», που πραγματοποίησε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών με τίτλο «Το Ψηφιακό Σχολείο: η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία και να προσφέρεται ισότιμα σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου και κοινωνικών συνθηκών.

Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Την εκδήλωση άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «ακουμπά την καθημερινότητα των πολιτών», επενδύοντας 542 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα του Ψηφιακού Σχολείου.

Όπως ανέφερε, ήδη λειτουργεί το Ψηφιακό Φροντιστήριο με δωρεάν μαθήματα για μαθητές της Γ’ Λυκείου, ενώ έχουν εγκατασταθεί πάνω από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε σχολεία όλης της χώρας, αριθμός που αναμένεται να φτάσει σύντομα τις 40.000. Επιπλέον, 177.000 σετ ρομποτικής, νέα μαθησιακά αντικείμενα και σεμινάρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα.

Ο κ. Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τις δημόσιες επενδύσεις, από 5,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 14,6 δισ. φέτος και 17 δισ. ευρώ το 2026, «για να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Οι βασικοί άξονες του Ψηφιακού Σχολείου

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως «η Ελλάδα αλλάζει ριζικά» και η εκπαίδευση περνά από τη «μετωπική διδασκαλία στη συνεργασία και από την κιμωλία στην ψηφιακή εμπειρία».

Η υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί 36.264 διαδραστικά συστήματα σε 6.899 σχολικές μονάδες, ενώ προχωρά η εγκατάσταση επιπλέον 2.900. Παράλληλα, υλοποιήθηκε πρόγραμμα ρομποτικής αξίας 29,9 εκατ. ευρώ, με 117.121 σετ να διανέμονται σε 11.146 σχολεία όλων των βαθμίδων.

Το νέο ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει 15.000 ψηφιακά αντικείμενα, 4.000 μαθήματα, 3.000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ στην επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργείται πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης.

Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και προσβασιμότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη δημιουργία πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού με Τεχνητή Νοημοσύνη, που θα υποστηρίζει τους μαθητές μέσω εξατομικευμένων εργαλείων καθοδήγησης.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα, με πάνω από 10 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε 455 σχολεία ειδικής αγωγής, μέσω της προμήθειας 16.887 τεχνολογικών βοηθημάτων για μαθητές με αναπηρίες.

Η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε και τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια, προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια Extended Reality, Τεχνητής Νοημοσύνης και STEM.

Επιμόρφωση και νέα εργαλεία για εκπαιδευτικούς

Περισσότεροι από 155.000 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ήδη σε επιμορφωτικά προγράμματα σε παιδαγωγικές και τεχνολογικές δεξιότητες, ενώ ως την άνοιξη του 2026 θα έχουν πιστοποιηθεί χιλιάδες ακόμη στο επίπεδο Β2 ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ανάμεσα στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται το eParents (για επικοινωνία σχολείου-γονέων), το Μητρώο Εκπαιδευτικών, το eTeachers και το σύστημα κινητικότητας προσωπικού, που θα συνδέουν πλήρως τις πληροφοριακές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Νέες βιβλιοθήκες, καινοτόμα μαθήματα και ψηφιακό φροντιστήριο

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, με τη δημιουργία εθνικού δικτύου και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων.

Μεταξύ των νέων δράσεων περιλαμβάνονται 3D ολογράμματα, ψηφιακοί οδηγοί μάθησης με Τεχνητή Νοημοσύνη, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία, καθώς και η τράπεζα θεμάτων Skills4life και το Πολλαπλό Βιβλίο, με 181 εγχειρίδια για 146 γνωστικά αντικείμενα — τα νέα βιβλία θα διανεμηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, όπως ανέφερε, έχει ήδη προσφέρει 3.500 ώρες ζωντανών μαθημάτων, με 146.000 μαθητές από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό να συμμετέχουν, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εργαλεία αξιολόγησης και τεστ.

«Η εκπαίδευση ως κοινωνικός ανελκυστήρας»

Κλείνοντας την παρουσίασή της, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι «κανένα έργο δεν έχει αξία αν δεν είναι προσβάσιμο σε όλους» και εξέφρασε την ελπίδα «να μιλάμε στο μέλλον μόνο για θετικές εξελίξεις στην εκπαίδευση».

«Η εκπαίδευση είναι ο πιο γνήσιος κοινωνικός ανελκυστήρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί «παρακαταθήκη για ένα σύγχρονο, δίκαιο και δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί».