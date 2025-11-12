ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζαχαράκη από Ωδείο Αθηνών: Η νέα εποχή του Ψηφιακού Σχολείου
Πολιτική
21:41 - 12 Νοε 2025

Ζαχαράκη από Ωδείο Αθηνών: Η νέα εποχή του Ψηφιακού Σχολείου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την είσοδο της ελληνικής εκπαίδευσης στη νέα ψηφιακή εποχή σηματοδότησε η παρουσίαση του προγράμματος «Ψηφιακό Σχολείο», που πραγματοποίησε σήμερα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών με τίτλο «Το Ψηφιακό Σχολείο: η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία και να προσφέρεται ισότιμα σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως τόπου και κοινωνικών συνθηκών.

Ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Την εκδήλωση άνοιξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «ακουμπά την καθημερινότητα των πολιτών», επενδύοντας 542 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα του Ψηφιακού Σχολείου.

Όπως ανέφερε, ήδη λειτουργεί το Ψηφιακό Φροντιστήριο με δωρεάν μαθήματα για μαθητές της Γ’ Λυκείου, ενώ έχουν εγκατασταθεί πάνω από 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης σε σχολεία όλης της χώρας, αριθμός που αναμένεται να φτάσει σύντομα τις 40.000. Επιπλέον, 177.000 σετ ρομποτικής, νέα μαθησιακά αντικείμενα και σεμινάρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα.

Ο κ. Παπαθανάσης πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει σημαντικά τις δημόσιες επενδύσεις, από 5,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 14,6 δισ. φέτος και 17 δισ. ευρώ το 2026, «για να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

Οι βασικοί άξονες του Ψηφιακού Σχολείου

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως «η Ελλάδα αλλάζει ριζικά» και η εκπαίδευση περνά από τη «μετωπική διδασκαλία στη συνεργασία και από την κιμωλία στην ψηφιακή εμπειρία».

Η υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί 36.264 διαδραστικά συστήματα σε 6.899 σχολικές μονάδες, ενώ προχωρά η εγκατάσταση επιπλέον 2.900. Παράλληλα, υλοποιήθηκε πρόγραμμα ρομποτικής αξίας 29,9 εκατ. ευρώ, με 117.121 σετ να διανέμονται σε 11.146 σχολεία όλων των βαθμίδων.

Το νέο ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει 15.000 ψηφιακά αντικείμενα, 4.000 μαθήματα, 3.000 βίντεο εξατομικευμένης μάθησης και ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ στην επαγγελματική εκπαίδευση δημιουργείται πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και κατάρτισης.

Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και προσβασιμότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη δημιουργία πλατφόρμας επαγγελματικού προσανατολισμού με Τεχνητή Νοημοσύνη, που θα υποστηρίζει τους μαθητές μέσω εξατομικευμένων εργαλείων καθοδήγησης.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην προσβασιμότητα, με πάνω από 10 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται σε 455 σχολεία ειδικής αγωγής, μέσω της προμήθειας 16.887 τεχνολογικών βοηθημάτων για μαθητές με αναπηρίες.

Η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε και τη δημιουργία 13 Κέντρων Καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια, προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα περιλαμβάνουν εργαστήρια Extended Reality, Τεχνητής Νοημοσύνης και STEM.

Επιμόρφωση και νέα εργαλεία για εκπαιδευτικούς

Περισσότεροι από 155.000 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ήδη σε επιμορφωτικά προγράμματα σε παιδαγωγικές και τεχνολογικές δεξιότητες, ενώ ως την άνοιξη του 2026 θα έχουν πιστοποιηθεί χιλιάδες ακόμη στο επίπεδο Β2 ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ανάμεσα στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες περιλαμβάνονται το eParents (για επικοινωνία σχολείου-γονέων), το Μητρώο Εκπαιδευτικών, το eTeachers και το σύστημα κινητικότητας προσωπικού, που θα συνδέουν πλήρως τις πληροφοριακές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Νέες βιβλιοθήκες, καινοτόμα μαθήματα και ψηφιακό φροντιστήριο

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολικών βιβλιοθηκών, με τη δημιουργία εθνικού δικτύου και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων.

Μεταξύ των νέων δράσεων περιλαμβάνονται 3D ολογράμματα, ψηφιακοί οδηγοί μάθησης με Τεχνητή Νοημοσύνη, ηλεκτρονικά και ακουστικά βιβλία, καθώς και η τράπεζα θεμάτων Skills4life και το Πολλαπλό Βιβλίο, με 181 εγχειρίδια για 146 γνωστικά αντικείμενα — τα νέα βιβλία θα διανεμηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, όπως ανέφερε, έχει ήδη προσφέρει 3.500 ώρες ζωντανών μαθημάτων, με 146.000 μαθητές από Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό να συμμετέχουν, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εργαλεία αξιολόγησης και τεστ.

«Η εκπαίδευση ως κοινωνικός ανελκυστήρας»

Κλείνοντας την παρουσίασή της, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι «κανένα έργο δεν έχει αξία αν δεν είναι προσβάσιμο σε όλους» και εξέφρασε την ελπίδα «να μιλάμε στο μέλλον μόνο για θετικές εξελίξεις στην εκπαίδευση».

«Η εκπαίδευση είναι ο πιο γνήσιος κοινωνικός ανελκυστήρας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Ψηφιακό Σχολείο αποτελεί «παρακαταθήκη για ένα σύγχρονο, δίκαιο και δυναμικό εκπαιδευτικό σύστημα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στροφή των επενδυτών στα εταιρικά ομόλογα – Τα κρατικά «εμπνέουν» φόβο
Ειδήσεις

Στροφή των επενδυτών στα εταιρικά ομόλογα – Τα κρατικά «εμπνέουν» φόβο

Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό
Ειδήσεις

Μασκ κατά φον ντερ Λάιεν: Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό

Ο Μακρόν σκέφτεται να καλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία
Ειδήσεις

Ο Μακρόν σκέφτεται να καλέσει τον Σι Τζινπίνγκ στη Σύνοδο Κορυφής G7 στη Γαλλία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα – Προτεραιότητα η καθημερινότητα του πολίτη

Ασφαλής και υπεύθυνη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
Πολιτική

Ασφαλής και υπεύθυνη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Στις 13 Μαΐου το 3rd Emerging Managers Summit στο Ωδείο Αθηνών
Επιχειρήσεις

Στις 13 Μαΐου το 3rd Emerging Managers Summit στο Ωδείο Αθηνών

Μητσοτάκης: Τεχνητή νοημοσύνη, ισότητα και ψυχική υγεία στο επίκεντρο της εκπαίδευσης του μέλλοντος
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τεχνητή νοημοσύνη, ισότητα και ψυχική υγεία στο επίκεντρο της εκπαίδευσης του μέλλοντος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/05/2026 - 18:07

Χρηστίδης: Στο στόχαστρο ο «νόμος Κατρούγκαλου» για τις συντάξεις χηρείας

Ειδήσεις
25/05/2026 - 18:03

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα

Πολιτική
25/05/2026 - 18:00

Κώτσηρας: Ώρα για μεγαλύτερη φορολογική στήριξη σε επιχειρήσεις και μικρομεσαίους

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 17:55

LAMDA Development: Στις 23 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Ανακοινώσεις
25/05/2026 - 17:52

Alpha Bank: Στο 0,52% η συμμετοχή της Verition μέσω μετοχών και Εquity Swaps

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:44

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
25/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Άνοδος με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή - Τράπεζες και βιομηχανίες σε θέση οδηγού

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:32

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με drones και πυραύλους

Ειδήσεις
25/05/2026 - 17:24

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη

Πολιτική
25/05/2026 - 17:12

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα στο δημογραφικό – Οι πυλώνες του ΠΑΣΟΚ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:10

Χατζηπάνος (ΑΔΜΗΕ): Η Δυτική Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/05/2026 - 17:02

Συνάντηση Δήμα με τον Ευρωπαίο Συντονιστή του διαδρόμου WBEM Jean Marinescu

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 17:00

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Πολιτική
25/05/2026 - 16:52

Γεραπετρίτης στη Βουλή για «γαλάζια πατρίδα»: Τα θαλάσσια όρια έχουν καθοριστεί – Δεν υπάρχουν τετελεσμένα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/05/2026 - 16:43

Οι επισκέπτες του Athens Street Food Festival δοκιμάζουν τις ικανότητές τους σε ένα διαφορετικό food challenge (vid.)

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:42

HRW: Ο Ερντογάν επιχειρεί να εξουδετερώσει την τουρκική αντιπολίτευση

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:40

Pantelakis για Titan: Σύσταση «οverweight» με τιμή-στόχο στα €62 και σημαντικό περιθώριο ανόδου

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:34

Εξάρχου: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα λιμάνια – Η Ελευσίνα μπορεί να γίνει πύλη της Ευρώπης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/05/2026 - 16:33

Στην Ελλάδα η επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars, μαζί με το EX60

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:22

Reuters: «Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον Τραμπ» παραδέχεται ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 16:16

Αττική: Τουλάχιστον 2.800 κλήσεις και οχτώ συλλήψεις οδηγών στο τετραήμερο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 16:10

Booking.com: Το 51% των Ελλήνων ταξιδιωτών σχεδιάζει road trips

Οικονομία
25/05/2026 - 16:04

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η Φάση 6 του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS-P6)

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 16:03

Thales: Ενισχύει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των φρεγατών ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού

Πολιτική
25/05/2026 - 16:01

ΠΑΣΟΚ: Όσο η κυβέρνηση πολεμά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων

Πολιτική
25/05/2026 - 15:47

Δεν αφήνει την Ευρωβουλή ο Φειδίας Παναγιώτου

Τεχνολογία
25/05/2026 - 15:47

«Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους»: Διαθέσιμος ο οδηγός που φέρνει την ΑΙ στη ζωή του πολίτη

Πολιτική
25/05/2026 - 15:46

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για ΕΥΠ: «Στήνει προσωπικό μηχανισμό ελέγχου»

Ειδήσεις
25/05/2026 - 15:32

Εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό Μαρινάκη – Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Οικονομία
25/05/2026 - 15:25

Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, θα κάνουμε τη δουλειά σωστά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ