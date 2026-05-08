ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
THYREOS CYBER: Παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας
Επιχειρήσεις
15:40 - 08 Μάι 2026

THYREOS CYBER: Παρουσιάζει την Palestra: Ένα πρωτοποριακό προϊόν κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η THYREOS CYBER, η νέα εταιρία που συστάθηκε από το EFA GROUP και την ThreatScene, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων αμυντικής κυβερνοασφάλειας, παρουσιάζει την Palestra, μιαολοκληρωμένη πλατφόρμα ασκήσεων κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σχεδιασμένη για την προετοιμασία οργανισμών απέναντι σε σύγχρονες κυβερνοαπειλές υπό ρεαλιστικές και ελεγχόμενες συνθήκες.

Η Palestra εισάγει μια νέα, ολιστική, προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια, καλύπτοντας το κρίσιμο κενό μεταξύ των παραδοσιακών cyber ranges και της σύγχρονης ανάγκης για συστηματική, αδιάλειπτη και μετρήσιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα, η οποία συνδυάζει σενάρια, ομάδες, διαδικασίες, συστήματα και επιχειρησιακά περιβάλλοντα σε ένα ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας.

Ενώ οι κλασικές πλατφόρμες επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευση και την προσομοίωση επιθέσεων, η Palestra μετατοπίζει την έμφαση στη δομημένη αξιολόγηση συστημάτων, διαδικασιών και επιχειρησιακής απόδοσης.
Μέσα από ένα ενοποιημένο περιβάλλον σχεδιασμού και εκτέλεσης σεναρίων, η πλατφόρμα επιτρέπει στους οργανισμούς να ξεπεράσουν τις αποσπασματικές και μεμονωμένες ασκήσεις και να προχωρήσουν σε μια συνεπή, κλιμακούμενη και ελεγχόμενη αξιολόγηση των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειάς τους. Υποστηρίζει τη συστηματική αποτίμηση της ετοιμότητας σε επίπεδο ομάδων, διαδικασιών και επιχειρησιακών περιβαλλόντων, προσφέροντας αυξημένη αυστηρότητα, διαφάνεια και επαναληψιμότητα στον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζεται και αξιολογείται η ασφάλεια.

Παράλληλα, η Palestra ενσωματώνει προσεγγίσεις Ψηφιακού Διδύμου (Digital Twin),επιτρέποντας την προσομοίωση και έλεγχο συστημάτων και υποδομών με τρόπους που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές ασκήσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ομάδες και διαδικασίες. Οι δυνατότητες αυτές ανοίγουν τον δρόμο για πιο ολοκληρωμένες, ρεαλιστικές και υψηλής πιστότητας δοκιμές, ιδιαίτερα για κρίσιμες υποδομές και αμυντικά περιβάλλοντα. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε ομάδες κυβερνοασφάλειας, διοικητικά στελέχη, διαχειριστές κρίσιμων υποδομών και αμυντικούς οργανισμούς, επιτρέποντας τη συντονισμένη αξιολόγηση σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Για οργανισμούς όπου η άμεση εγγύηση ασφάλειας σε παραγωγικά περιβάλλοντα είναι σύνθετη ή μη πρακτική, η Palestra προσφέρει μια αξιόπιστη, ελεγχόμενη και αποτελεσματική εναλλακτική, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Η Palestra επιτρέπει στους οργανισμούς να μεταβαίνουν από αποσπασματικές και μεμονωμένες ασκήσεις σε μια δομημένη, ολιστική προσέγγιση κυβερνοασφάλειας, παρέχοντας μετρήσιμη εικόνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας πριν αυτή απαιτηθεί σε πραγματικές συνθήκες», δήλωσε ο CEO της THYREOS CYBER, Γιώργος Μενεξής.
«Συνδυάζοντας τη προσομοίωση υψηλής πιστότητας, η πλατφόρμα επιτρέπει τη συστηματική αξιολόγηση της ασφάλειας υπό συνθήκες που αντανακλούν την πολυπλοκότητα του πραγματικού επιχειρησιακού κόσμου, χωρίς τους κινδύνους που συνεπάγεται η δοκιμή σε ζωντανά περιβάλλοντα. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν, για την Ελλάδα και το εξωτερικό, και μια προηγμένη, ουσιαστικά διαφοροποιημένη λύση, σχεδιασμένη να καλύψει με πιο αποτελεσματικό τρόπο την ανάγκη οργανισμών, κρίσιμων υποδομών και αμυντικών φορέων για αποδεδειγμένη κυβερνοετοιμότητα, ανθεκτικότητα και αποτελεσματική απόκριση απέναντι στις απειλές του σήμερα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο
ΑΜΥΝΑ

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART
ΑΜΥΝΑ

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως
Τεχνολογία

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Στρατηγική συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αυτόνομων σκαφών 

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:08

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: «Μπαράζ» 112 και απεγκλωβισμοί στη Σίβηρη - Καίγονται σπίτια (video)

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ