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Κυβερνοκατασκοπεία με κινεζικό αποτύπωμα στις ΗΠΑ: Στο στόχαστρο NASA, Fed και Γερουσία
Ειδήσεις
21:20 - 26 Αυγ 2026

Κυβερνοκατασκοπεία με κινεζικό αποτύπωμα στις ΗΠΑ: Στο στόχαστρο NASA, Fed και Γερουσία

Reporter.gr Newsroom
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Στην εξάρθρωση μιας εκτεταμένης υποδομής κυβερνοκατασκοπείας, η οποία φέρεται να είχε ενεργοποιηθεί τουλάχιστον από το 2018 και να στόχευε ευαίσθητα κυβερνητικά δίκτυα και κρίσιμες υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η επιχείρηση συνδέεται με κινεζική εταιρεία και αφορά μια πολυετή εκστρατεία ψηφιακών επιθέσεων. Μεταξύ των οργανισμών που φέρονται να αποτέλεσαν στόχο περιλαμβάνονται το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η NASA, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και η Γερουσία.

Στη λίστα των οργανισμών που φέρονται να δέχθηκαν επιθέσεις περιλαμβάνονται ακόμη το Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH). Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Στο επίκεντρο οι πλατφόρμες QScan και QTRouter

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση διαδικτυακών τομέων που συνδέονται με δύο πλατφόρμες, τις QScan και QTRouter.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι συγκεκριμένες πλατφόρμες αποτελούσαν τμήμα της ψηφιακής υποδομής που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των κυβερνοεπιθέσεων.

Η αποκάλυψη της λειτουργίας τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια των αμερικανικών αρχών να χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η πολυετής εκστρατεία.

Δράση από το 2018

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές αρχές δείχνουν ότι η συγκεκριμένη υποδομή χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018, με στόχο την παραβίαση κρίσιμων υποδομών και ευαίσθητων δικτύων στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες.

Οι αρχές αποδίδουν τη λειτουργία των QScan και QTRouter στη Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, εταιρεία με έδρα την Κίνα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους πελάτες της εταιρείας φέρεται να περιλαμβάνονταν κρατικοί κινεζικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη αμερικανική ανησυχία για τη χρήση ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας ως ενδιάμεσων φορέων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση δυνατοτήτων κυβερνοκατασκοπείας.

Το μοντέλο των ιδιωτικών εργολάβων

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τον ρόλο των ιδιωτικών εταιρειών στον κυβερνοχώρο και τη σχέση τους με κρατικούς φορείς.

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η παρουσία εταιρειών που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ψηφιακής διείσδυσης και κυβερνοεπιθέσεων.

Το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολουθούν τη δραστηριότητα κινεζικών ομάδων στον κυβερνοχώρο, δημιουργεί ένα ευρύτερο οικοσύστημα ιδιωτικών φορέων με τεχνογνωσία και δυνατότητες για την πραγματοποίηση σύνθετων επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο.

Η χρήση τέτοιων εταιρειών μπορεί παράλληλα να δυσχεράνει την άμεση απόδοση μιας κυβερνοεπίθεσης σε έναν κρατικό φορέα, καθώς δημιουργούνται επιπλέον επίπεδα μεταξύ του τελικού εντολέα και της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Δεν έχει σχολιάσει το Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το Πεκίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει στο παρελθόν κατηγορίες για εμπλοκή ή ευθύνη της Κίνας σε κυβερνοεπιθέσεις και έχει υποστηρίξει ότι η ίδια αποτελεί στόχο κυβερνοεπιθέσεων.

Η νέα υπόθεση προσθέτει, πάντως, ένα ακόμη επεισόδιο στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου γύρω από την κυβερνοασφάλεια, την προστασία κρίσιμων υποδομών και την κυβερνοκατασκοπεία, με τις αμερικανικές αρχές να επιχειρούν να διακόψουν υποδομές που, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον ευαίσθητων αμερικανικών δικτύων.

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