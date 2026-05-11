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ΕΕΑΑ: Επενδύσεις €426 εκατ. στην ανακύκλωση σε 25 χρόνια λειτουργίας – Η πρόκληση της εισφοροδιαφυγής
Επιχειρήσεις
09:38 - 11 Μάι 2026

ΕΕΑΑ: Επενδύσεις €426 εκατ. στην ανακύκλωση σε 25 χρόνια λειτουργίας – Η πρόκληση της εισφοροδιαφυγής

Γιώργος Αλεξάκης
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Τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη διαχείριση των Αποβλήτων Συσκευασίας στην Ελλάδα ως ο βασικός φορέας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών αλλά και τις προκλλησεις της συγκυρίας σε σχέση με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας ανεδειξε η ΕΕΑΑ στο Φόρουμ των Δελφών.  

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «Recharting Greece’s Waste & Circular Map» όπου τόνισε ότι η Ανακύκλωση Συσκευασιών αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους και αποτελεσματικούς πυλώνες μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο παραγωγής.

Στην Ελλάδα, η ΕΕΑΑ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία 25 χρόνια, μέσω του Συστήματος των Μπλε Κάδων και των Μπλε Κωδώνων, δημιουργώντας μια εθνική υποδομή που καλύπτει σχεδόν όλη τη χώρα και εξυπηρετεί περισσότερους από 10,4 εκατομμύρια πολίτες.

Με επενδύσεις άνω των 426 εκατομμυρίων ευρώ, η ΕΕΑΑ έχει εδραιώσει ένα λειτουργικό σύστημα που αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το προηγούμενο έτος, η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να καλύψει, αλλά και να υπερβεί σημαντικά τη νομική της υποχρέωση, επιτυγχάνοντας ποσοστό 152%, καθώς ανακυκλώθηκαν 505 χιλιάδες τόνους αποβλήτων συσκευασίας, έναντι στόχου 330 χιλιάδων τόνων. Η επιτυχία αυτή βασίζεται σε μια εκτεταμένη αλυσίδα αξίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 4.000 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), το 94% των Δήμων της χώρας, και βεβαίως τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών.

Παράλληλα, ο κλάδος της ανακύκλωσης μετασχηματίζεται δυναμικά, υπό την επίδραση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των συστημάτων αυτοματοποιημένης διαλογής, τα οποία επιτρέπουν διαχωρισμό ακόμη και σύνθετων υλικών με υψηλή ακρίβεια. Η ΕΕΑΑ ανταποκρίνεται στις εξελίξεις με συνεχείς επενδύσεις, με στόχο να ενισχύσει την αποδοτικότητα και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Συστήματός της.

Ωστόσο, παρά τα θετικά αποτελέσματα, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που δυσχεραίνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου της ΕΕΑΑ. Μια τέτοια πρόκληση είναι η εισφοροδιαφυγή από επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν σε κανένα σύστημα ανακύκλωσης, η οποία ανέρχεται στο 44% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΑΝ, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πόρων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τα 27 εκατ. ευρώ ετησίως.

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Ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Πρόεδρος της ΕΕΑΑ, σημείωσε, ότι: «Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θέτοντας τις βάσεις για ένα υπεύθυνο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΕΑΑ επενδύει με συνέπεια όχι μόνο στη βελτίωση των επιδόσεων της ανακύκλωσης, αλλά και σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση διαρκούς περιβαλλοντικής συνείδησης. Γιατί η Ανακύκλωση Συσκευασιών, σημαντικός συντελεστής της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί τη σύμπραξη όλων - Πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών - Το περιβάλλον δεν μπορεί να περιμένει και η ευθύνη είναι συλλογική».

H ΕΕΑΑ

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί περισσότερες από 4.000 συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ, εκτός από υπόχρεους παραγωγούς, συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά 35%.

Η ΕΕΑΑ οργανώνει το αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕOAN) Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν.4819/21. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους παραγωγούς συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 09:38
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