Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ορόσημο αποτελεί για τον ΑΔΜΗΕ η έναρξη της Αύξησης Μετοχιξού Κεφαλαίου ύψους 1 δισ. με βάση όσα ανέφερε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Μάνος Μανουσάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου την Τρίτη (16/6).

«Εχουμε ήδη αλλάξει πίστα» παρατήρησε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η ΑΜΚ μεταφράζεται σε μια διεθνή αναγνώριση του.

Κεντρικός πυλώνας του επιχειρησιακού σχεδίου 2026-2029 είναι άλλωστε οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Ειδικότερα περίπου το 60% των προβλεπόμενων επενδύσεων κατευθύνεται στη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, στη διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και στη σύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς. Το υπόλοιπο επενδυτικό πρόγραμμα αφορά έργα σύνδεσης νέων μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών του συστήματος μεταφοράς και δράσεις ψηφιοποίησης του δικτύου.

Παράλληλα, με βάση όσα αναφέρθηκαν ο Διαχειριστής προχωρά τις διαδικασίες για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector), με το κοινό αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναμένεται να κατατεθεί εντός του Ιουνίου. Το αίτημα αφορά χρηματοδότηση έως και 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, που ανέρχεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Κάλυψη

Όσον αφορά την ΑΜΚ, ο Μάνος Μανουσάκης ανέφερε ότι το βιβλίο έχει καλυφθεί ήδη και επισήμανε ότι η ΑΜΚ θα καλύψει κατά 60% το business plan του διαχειριστή

Τριπλή αναγνώριση

Παράλληλα όπως τόνισε ο Μ. Μανουσάκης ο Διαχειριστής έχει με αιχμή την ΑΜΚ, μια τριπλή αναγνώριση. Συγκεκριμένα από το ελληνικό Δημόσιο, καθώς δεν ήταν αυτονόητο πως θα διατηρούσε το 51%, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς το έργο του διαχειριστή ευθυγραμμίζεται με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και γι αυτό άλλωστε και η Κομισιόν δέχτηκε τα χρήματα της συμμετοχής του Δημοσίου και ειδικότερα 370 εκατ. ευρώ να μπουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης τόνισε ότι ο Όμιλος έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα και των αγορών, καθώς η ζήτηση υπερκαλύφθηκε με το «καλημέρα» και μάλιστα με corner investor με ένα όνομα όπως η Capital Group, που συμμετέχει με τίτλους συνολικής αξίας 70 εκατ. ευρώ, αλλά και με πολλούς ισχυρούς επενδυτές ς να ζητούν να μπουν με μεγαλύτερα ποσά.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Γιάννης Καράμπελας επισήμανε «συζητάμε την ενηλικίωση του ΑΔΜΗΕ σήμερα». Και συμπλήρωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών όσο και για τον όμιλο. Παράλληλα τόνισε ότι μέσω της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον Διαχειριστή, οι μέτοχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα του διαχειριστή που σκοπό έχει η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρα σε ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα σημείωσε ότι η ανάπτυξη αυτή δεν αφορά μόνο την εταιρεία ή τους μετόχους, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και όχι μόνο. «Από την πλευρά μας στόχος είναι να δημιουργούμε αξία για όλους μας» επισήμανε ο κ. Γ. Καράμπελας