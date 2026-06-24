ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall
Επιχειρήσεις
11:17 - 24 Ιουν 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε στρατηγική συνεργασία προχωρούν ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η γερμανική βιομηχανία Rheinmetall Landsysteme GmbH με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σε συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Rheinmetall προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης, στρατηγικής δεσμευτικής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή συνδυάζει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις κρίσιμες υποδομές, την ενέργεια και τα σύνθετα βιομηχανικά συστήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το διεθνούς κλάσης χαρτοφυλάκιο επίγειων συστημάτων και αμυντικών τεχνολογιών της Rheinmetall. Ταυτόχρονα, θεμελιώνει μια βιομηχανική σύμπραξη σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η οποία θα ενδυναμώσει τις εθνικές δυνατότητες και θα δημιουργήσει τεχνογνωσία.

Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν την κοινή τεχνογνωσία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων, στηρίζοντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων με δυνατότητες αιχμής, βασιζόμενες, μεταξύ άλλων, σε νέα τακτικά επίγεια συστήματα, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων με παράλληλη υποστήριξη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. Επιδιώκεται ακόμη η συστηματική ανάπτυξη ανθεκτικών βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού με την ενεργό συ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία
Επιχειρήσεις

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

THEON: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ. και περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γ. Περιστέρης: Επενδυτική βαθμίδα και νέα έργα διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Επιχειρήσεις

Γ. Περιστέρης: Επενδυτική βαθμίδα και νέα έργα διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:42

Γαλλία: Χωρίς ρεύμα 68.000 νοικοκυριά λόγω καύσωνα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ