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Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80
Αναλύσεις
11:11 - 24 Ιουν 2026

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Reporter.gr Newsroom
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Η Citi επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στη Metlen Energy & Metals, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή, μετά την ανακοίνωση του νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως 600 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα έως το 2031.  

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εκτιμά ότι η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ένα πρόσθετο εργαλείο ευελιξίας για τη στήριξη της μετοχής και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ιδίων τίτλων.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 41,96 ευρώ στις 22 Ιουνίου, η Citi υπολογίζει περιθώριο ανόδου της τάξης του 23,9%, ενώ σε συνδυασμό με την εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3,6%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 27,5%.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας εκτιμάται στα 6 δισ. ευρώ, με την αποτίμησή της να χαρακτηρίζεται ελκυστική, καθώς ο δείκτης P/E διαμορφώνεται στις 8,7 φορές για το 2026, στις 7,8 φορές για το 2027 και στις 6,8 φορές για το 2028.

Αμετάβλητες οι προτεραιότητες του ομίλου

Το νέο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα αγοράς έως 14,3 εκατ. μετοχών συνολικά ή περίπου 2,8 εκατ. μετοχών ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, οι ετήσιες ανάγκες που προκύπτουν από τα προγράμματα αμοιβών αντιστοιχούν σε περίπου 500.000 μετοχές, γεγονός που αφήνει σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων στη διοίκηση.

Η Citi σημειώνει ότι η δυνατότητα επαναγοράς μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη χρηματιστηριακή πορεία της μετοχής, επιτρέποντας παρεμβάσεις όταν οι συνθήκες της αγοράς το ευνοούν.

Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει ότι οι βασικές προτεραιότητες του ομίλου παραμένουν αμετάβλητες, με την ανάπτυξη να προηγείται και τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού να ακολουθεί.

Αναπτυξιακές επενδύσεις στο επίκεντρο

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η Metlen θα εξακολουθήσει να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων σε αναπτυξιακές επενδύσεις, επιδιώκοντας την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπει ότι από το 2026 η εταιρεία θα εμφανίσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, οι οποίες θα συμβάλουν και στη μείωση του δανεισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επένδυση των 300 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δραστηριοτήτων στην αλουμίνα και το γάλλιο, μέρος της οποίας αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πιλοτικό έργο παραγωγής βασικών μετάλλων, από την επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί η λήψη επενδυτικών αποφάσεων για μονάδες βιομηχανικής κλίμακας.

Προβλέψεις για το 2026 και 2027

Για το 2026, η Citi προβλέπει EBITDA 1,196 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 686 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 4,83 ευρώ.

Για το 2027 οι εκτιμήσεις ανεβαίνουν σε EBITDA 1,335 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 770 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 5,41 ευρώ, ενώ για το 2028 αναμένει EBITDA 1,507 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 875 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 6,15 ευρώ.

Τα σενάρια για τη μετοχή

Η θετική επενδυτική προσέγγιση της Citi βασίζεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες:

  • την ανταγωνιστική θέση του ομίλου στην παραγωγή αλουμινίου,
  • την παρουσία του στην ελληνική αγορά ενέργειας μέσω της Protergia,
  • την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
  • τις προοπτικές που δημιουργούν κρίσιμα μέταλλα όπως το γάλλιο, ο χαλκός, το νικέλιο και το κοβάλτιο.

Στο πλέον αισιόδοξο σενάριο, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 80 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου περίπου 91%. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο προϋποθέτει ταχύτερη υλοποίηση έργων ΑΠΕ, εμπορική ανάπτυξη της παραγωγής βασικών μετάλλων και υψηλότερες τιμές στις αγορές εμπορευμάτων.

Στο βασικό σενάριο η αποτίμηση παραμένει στα 52 ευρώ, ενώ στο δυσμενές σενάριο περιορίζεται στα 28 ευρώ, σε περίπτωση χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ασθενέστερης προόδου στις ΑΠΕ και χαμηλότερων τιμών εμπορευμάτων.

Η αποτίμηση της Citi προκύπτει από συνδυασμό της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών ανά δραστηριότητα και της μεθόδου EV/EBITDA. Στους υπολογισμούς της χρησιμοποιεί κόστος κεφαλαίου 9%, μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2% και πολλαπλασιαστή 7,5 φορές επί των εκτιμώμενων EBITDA της περιόδου 2026-2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 11:33
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