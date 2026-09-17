ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος

Ειδικότερα, κατά την τηλεδιάσκεψη επισημάνθηκαν τα εξής:

Αυτοκινητόδρομοι: Η κυκλοφορία παρουσιάζει έντονη σταθερότητα, με την Αττική Οδό να καταγράφει αύξηση 2,5% από τις αρχές του έτους έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές της Αττικής καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, με το κατασκευαστικό και επενδυτικό τους αντικείμενο να εκτιμάται στα 2-3 δισ. ευρώ.

Κατασκευαστικός τομέας: Η προσεκτική επιλογή και τιμολόγηση των έργων, σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή συνέπεια και την ταχύτητα εκτέλεσης, διατηρούν τα περιθώρια κερδοφορίας σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπου και αναμένεται να παραμείνουν κατά τις επόμενες περιόδους. Ταυτόχρονα, το υψηλό ανεκτέλεστο 8,9 δισ. ευρώ εξασφαλίζει ισχυρή μακροπρόθεσμη ορατότητα.

Ενέργεια: Επαναδιατυπώθηκε η εκτίμηση για ολοκλήρωση της συναλλαγής της Motor Oil με τον Ήρωνα εντός του τρέχοντος έτους. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα αναμένεται και η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (call option) για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.