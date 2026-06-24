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ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία
Επιχειρήσεις
11:11 - 24 Ιουν 2026

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Γιώργος Αλεξάκης
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Η ICEYE, παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή δορυφορικής πληροφόρησης μέσω τεχνολογίας συνθετικού διαφράγματος (SAR), συμπλήρωσε έναν χρόνο από τα εγκαίνια των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα και την περαιτέρω ενίσχυση του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος.

Κέντρο παραγωγής δορυφόρων στην Αθήνα

Η δραστηριότητα της εταιρείας, με βάση όσα αναφέρθηκαν χθες σε ειδική εκδήλωση, στην Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη της διαστημικής βιομηχανίας. Στην Αθήνα λειτουργεί πλέον ένας ολοκληρωμένος κόμβος παραγωγής δορυφόρων, με δυνατότητες συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης και δοκιμών (AIT), ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την περαιτέρω εξέλιξή του σε πλήρη γραμμή κατασκευής δορυφόρων από το μηδέν.

Η επένδυση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για διεύρυνση της παραγωγικής της παρουσίας στην Ευρώπη.

Από το 2024 η ICEYE Hellas

Η παρουσία της ICEYE στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2024 με τη σύσταση της ICEYE Hellas. Στον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας, η εταιρεία κατασκεύασε και εκτόξευσε με επιτυχία δύο ελληνικούς μικροδορυφόρους SAR, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Πέρα από τις εθνικές ανάγκες, οι ελληνικές εγκαταστάσεις υποστηρίζουν και ευρύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς αποστολές.

Κόμβος έρευνας και υψηλής τεχνολογίας

Η παρουσία της ICEYE στην Ελλάδα συνοδεύεται από τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και από συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας.

Παράλληλα, η χώρα αναδεικνύεται σε κόμβο καινοτομίας και έρευνας διεθνούς εμβέλειας στον τομέα του διαστήματος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής βάσης.

Επενδυτική δυναμική και ευρωπαϊκή προοπτική

Η δυναμική της εταιρείας ενισχύεται και από τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης Series F ύψους 1 δισ. ευρώ, ο οποίος αποτιμά την ICEYE σε πάνω από 10 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής, της έρευνας και της διεθνούς δραστηριότητας της εταιρείας.

Δηλώσεις διοίκησης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία έχει ήδη θέσει σε τροχιά δύο επιχειρησιακούς δορυφόρους SAR που καλύπτουν ανάγκες εθνικής ασφάλειας, ενώ επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην τοπική παραγωγή και έρευνα.

Όπως σημείωσε, η ICEYE επενδύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, προσελκύοντας στελέχη από το εξωτερικό και ενισχύοντας τη συνεργασία με το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας.

Η ICEYE σε διεθνές επίπεδο

Η ICEYE δραστηριοποιείται διεθνώς με γραφεία σε Φινλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Παρέχει δορυφορική πληροφόρηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για εφαρμογές όπως η άμυνα και ασφάλεια, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η ναυτιλιακή παρακολούθηση και η διαχείριση κινδύνων, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς.

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