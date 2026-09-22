ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Euroxx ανεβάζει τον πήχη με νέα τιμή στόχος στα €55

Στα 55 ευρώ, από 54 ευρώ προηγουμένως, αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η Euroxx, διατηρώντας παράλληλα τη θετική της προσέγγιση για τον τίτλο.

Η χρηματιστηριακή προχωρά ταυτόχρονα σε ανοδική αναθεώρηση, κατά περίπου 5%, των προβλέψεών της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου. Στο ανανεωμένο μοντέλο αποτίμησης έχουν ενσωματωθεί τόσο η πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση όσο και οι ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το β΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά την εκτίμηση της Euroxx, η μετοχή εξακολουθεί να παρουσιάζει ελκυστική αποτίμηση, καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη 9,4 φορές την επιχειρηματική αξία προς τα προσαρμοσμένα EBITDA, με βάση τις προβλέψεις για το 2028.

Στους βασικούς λόγους που στηρίζουν τη θετική της θέση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η χρηματιστηριακή περιλαμβάνει τη σημαντική ενίσχυση των προσαρμοσμένων EBITDA από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις, τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης μέσω νέων έργων, αλλά και το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που διαθέτει ο κατασκευαστικός κλάδος.

Ειδικότερα, η Euroxx αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των κατασκευών. Πλέον προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA του συγκεκριμένου τομέα θα διαμορφωθούν σε επίπεδα άνω των 220 εκατ. ευρώ ετησίως τόσο το 2026 όσο και το 2027, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 190 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αύξηση περίπου 5% των συνολικών εκτιμήσεων για τα EBITDA του ομίλου.

Πάνω από 700 εκατ. ευρώ το EBITDA το 2026

Σε επίπεδο ομίλου, η Euroxx εκτιμά πλέον ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ έως το 2029 προβλέπει ότι θα προσεγγίσουν τα 900 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πρόβλεψη διαδραματίζει ο κλάδος των παραχωρήσεων, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περισσότερο από το 70% των συνολικών προσαρμοσμένων EBITDA. Παράλληλα, σημαντικό στήριγμα για την κερδοφορία αποτελεί το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στον κατασκευαστικό τομέα, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 9 δισ. ευρώ.

Η νέα τιμή-στόχος των 55 ευρώ ενσωματώνει, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, πιο αισιόδοξες παραδοχές για την πορεία των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, η Euroxx αποτιμά τον κατασκευαστικό κλάδο με δείκτη EV/EBITDA 5,7 φορές για το 2026, τον τομέα της συμβατικής ενέργειας με 7,5 φορές και τις λειτουργούσες παραχωρήσεις με περίπου 11 φορές το 2028.

Την ίδια στιγμή, η Euroxx διαπιστώνει σημαντικό περιθώριο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, το οποίο συνδέεται με την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, το καθαρό χρέος βρίσκεται κοντά στο μηδέν, ενώ η διαθέσιμη ταμειακή θέση, που διαμορφώθηκε στα 280 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026 και αφορά επίπεδο εκτός χρηματοδότησης έργων, ενισχύει τη δυνατότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της σε νέα έργα παραχώρησης.