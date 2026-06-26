ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments
Επιχειρήσεις
18:20 - 26 Ιουν 2026

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η DOTSOFT A.E., μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα των Έξυπνων πόλεων, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, ανακοινώνει την ολοκλήρωση στρατηγικής επένδυσης μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF, το οποίο διαχειρίζεται η DECA Investments.

Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου της Εταιρείας και ενισχύει την ικανότητά της να επιταχύνει την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Η DOTSOFT έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών €24,8 εκατ. και EBITDA €9,2 εκατ. για τη χρήση 2025, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων υπερβαίνει τα €50 εκατ. Η στρατηγική συνεργασία με την Deca Investments αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω:

  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και πλατφορμών λογισμικού στους τομείς των Έξυπνων πόλεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, των δεδομένων και της επιχειρησιακής ευφυΐας.
  • Την ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας σε διεθνείς αγορές και σε έργα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
  • Την περαιτέρω οργανωτική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Εταιρείας, ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικά το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών.
  • Tην αξιοποίηση νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOTSOFT ΑΕ, κ. Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε: « Η είσοδος της DECA Investments, ενός ισχυρού θεσμικού επενδυτή, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πορεία της εταιρείας, στην ομάδα μας και στις προοπτικές της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Η εταιρεία έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα ιδιαίτερα ισχυρό χαρτοφυλάκιο λύσεων και πελατών και θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι σημαντικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η διοίκηση και η στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας παραμένουν σταθερές. Αυτό που αλλάζει είναι η δυνατότητα να επιταχύνουμε ορισμένες πρωτοβουλίες που ήδη βρίσκονται στον σχεδιασμό μας, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων, η περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές και η αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών ή στρατηγικών συνεργασιών όπου αυτές προκύψουν. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην κεφαλαιαγορά και η μετάβαση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens όταν οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις το επιτρέψουν.»

Η συνεργασία στοχεύει στη σημαντική ανάπτυξη της Dotsoft ΑΕ μέσω της επέκτασης των εργασιών της τόσο στις υφιστάμενες αλλά και σε νέες αγορές, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Diorama II, να πραγματοποιεί επενδύσεις σε κερδοφόρες, δυναμικές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αλλά και της Dotsoft ΑΕ, για συνέχιση της καινοτόμου πορείας και την εδραίωση της στις διεθνείς αγορές καθώς και στις λύσεις προς εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάνος και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Άννα Κουρελιά συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας τη διοικητική συνέχεια και την απρόσκοπτη υλοποίηση του στρατηγικού αναπτυξιακού πλάνου της DOTSOFT.

Το Diorama Investments II RAIF S.C.A. δημιουργήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Απρίλιο του 2022 με σκοπό την αγορά πλειοψηφικών ή μεγάλων μειοψηφικών πακέτων μετοχών ελληνικών εταιριών μεσαίου μεγέθους. Οι επενδυτές είναι Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία, Ελληνικοί και Διεθνείς Θεσμικοί Επενδυτές και διακεκριμένοι Έλληνες Επιχειρηματίες. Η διοίκησή του ασκείται από την DECA Investments ΑΕΔΟΕΕ η οποία αδειοδοτήθηκε και ελέγχεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη
Ανακοινώσεις

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

Γενική Συνέλευση Dotsoft: Πράσινο φως για την τροποποίηση σκοπού
Ανακοινώσεις

Γενική Συνέλευση Dotsoft: Πράσινο φως για την τροποποίηση σκοπού

DOTSOFT: Στα €9,18 εκατ. ο τζίρος το α&#039; εξάμηνο - «Άλμα» 629,9% στα καθαρά κέρδη
Αναλύσεις

DOTSOFT: Στα €9,18 εκατ. ο τζίρος το α' εξάμηνο - «Άλμα» 629,9% στα καθαρά κέρδη

Leader: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Leader: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ