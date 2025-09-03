ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Leader: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:17 - 03 Σεπ 2025

Leader: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η Leader ολοκλήρωσε στις 29 Αυγούστου την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments. 

Η συμφωνία αυτή ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Leader στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων, διευρύνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικά, ενώ αυξάνει τη συνολική παραγωγική της δυναμικότητα.

Η «Ελληνικές Φάρμες», που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο της επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα.

Η επένδυση αυτή από την Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και την είσοδο σε δυναμικές κατηγορίες προϊόντων. Με την ένταξη των έμπειρων στελεχών και εργαζομένων της «Ελληνικές Φάρμες» στην ομάδα της Leader, ενισχύεται η τεχνογνωσία του Ομίλου, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων.

Η επένδυση στην «Ελληνικές Φάρμες» αναδεικνύει τη δέσμευση της Leader να στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την ελληνική οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων
Πολιτική

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την παράνομη μετανάστευση - Οι ποινές και όσα ισχύουν μέσω 21 ερωτοαπαντήσεων

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός

Μιχαηλίδου: Ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα - Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων
Πολιτική

Μιχαηλίδου: Ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα - Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank
Επιχειρήσεις

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping
Ναυτιλία

Νέα πρόταση εξαγοράς της Genco από τη Diana Shipping

THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges
Επιχειρήσεις

THEON: Συμφωνία για την εξαγορά της HGH Systèmes Infrarouges

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.
Επιχειρήσεις

Mega deal στα αμερικανικά media: Η Fox εξαγοράζει την Roku έναντι $22 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ