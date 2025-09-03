Leader: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες»

Μετά την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η Leader ολοκλήρωσε στις 29 Αυγούστου την εξαγορά της εταιρείας «Ελληνικές Φάρμες», με την υποστήριξη της DECA Investments.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Leader στην αγορά των συσκευασμένων τυροκομικών προϊόντων, διευρύνοντας παράλληλα το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα φυτικής προέλευσης και αλλαντικά, ενώ αυξάνει τη συνολική παραγωγική της δυναμικότητα.

Η «Ελληνικές Φάρμες», που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται από το 2010 στον κλάδο της επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής τυροκομικών προϊόντων, υποκατάστατων τυριού φυτικής προέλευσης και αλλαντικών. Το 2024, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 30 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 1 εκατ. ευρώ, καθιστώντας την μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα.

Η επένδυση αυτή από την Leader αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και την είσοδο σε δυναμικές κατηγορίες προϊόντων. Με την ένταξη των έμπειρων στελεχών και εργαζομένων της «Ελληνικές Φάρμες» στην ομάδα της Leader, ενισχύεται η τεχνογνωσία του Ομίλου, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης για το ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην αξιοποίηση και ανάδειξη ταλέντων.

Η επένδυση στην «Ελληνικές Φάρμες» αναδεικνύει τη δέσμευση της Leader να στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την ελληνική οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.