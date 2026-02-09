Γενική Συνέλευση Dotsoft: Πράσινο φως για την τροποποίηση σκοπού

Η «DOTSOFT Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στις 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Ποσειδώνος, αρ. 71, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 8 (οκτώ) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 3.098.258 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99,303 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας με την προσθήκη των κάτωθι σκοπών, ήτοι α) «Η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χώρων, η λειτουργία συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης (παρόδιας και μη) και η παροχή υπηρεσιών συλλογής τελών με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.» και β) «Η παροχή υπηρεσιών αρχειοφυλακείων και φύλαξης του φυσικού/έγχαρτου αρχείου για λογαριασμό τρίτων πελατών της εταιρείας (φυσικών ή νομικών προσώπων ή φορέων του Δημοσίου) έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της παραλαβής, της καταγραφής, της ταξινόμησης, της συσκευασίας, της αποθήκευσης, της διατήρησης, της ανάκτησης και της ασφαλούς μεταφοράς αυτών, καθώς και των συναφών υπηρεσιών προετοιμασίας προς ψηφιοποίηση, προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς» και των αντίστοιχων ΚΑΔ και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.»

Επί του πρώτου θέματος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 3.098.258 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,303% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 3.098.258 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει με ομοφωνία και κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου περί τροποποίησης-συμπλήρωσης του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) και εγκρίνει την προσθήκη των ανάλογων Κ.Α.Δ.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο 2 προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρίας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση του ως άνω άρθρου και να φροντίσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 3.098.258

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,303% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.098.258

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.098.258 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: «Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Μάνου Αναστασίου σε συνέχεια της Απόφασης Ένταξης 9836/24.4.2024 της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform» του Φορέα Χρηματοδότησης «Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».

Επί του δεύτερου θέματος κι αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρίας και τα εκτεθέντα δεδομένα αυτής και αφού μελέτησε την Σύμβαση που θα υπογράψει η Εταιρία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 1.737.958 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,704 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με 1.737.958 έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, καθώς ο κ. Αναστάσιος Μάνος δεν είχε δικαίωμα ψήφου και απείχε από την συζήτηση και την ψηφοφορία επί του δεύτερου θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εγκρίνει και κάνει δεκτή την εισήγηση της Οικονομικής Διεύθυνσης της εταιρίας, αποφασίζει κι εγκρίνει την σύναψη συμβάσεως παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Αναστάσιου Μάνου, ήτοι την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Αναστάσιου Μάνου σε συνέχεια της Απόφασης Ένταξης 9836/24.4.2024 της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform» του Φορέα Χρηματοδότησης «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Αλέξανδρο Γούσιο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, ιδία την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεως εκ μέρους της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 1.737.958

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,704 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 1.737.958

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 1.737.958 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.