Τράπεζα Κύπρου: Παραιτήθηκε από το ΔΣ η Lyn Mary Grobler

Αποδοχή παραίτησης της κας Lyn Mary Grobler από το Διοικητικό Συμβούλιο
Η κα Lyn Mary Grobler υπέβαλε την παραίτησή της ως μέλος στο κάθε ένα από τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποδέχτηκαν την παραίτηση της κας L. Grobler και την ευχαρίστησαν για την πολύτιμη συνεισφορά της στο Συγκρότημα για όλα τα χρόνια και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία για το μέλλον. Η παραίτηση τίθεται σε ισχύ από την 1 ην Οκτωβρίου 2026.
Αλλαγές στη σύνθεση Επιτροπών
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Monique Hemerijck (Πρόεδρος)
Christian Hansmeyer
Αντρέας Κρητιώτης
Elisabet Pinilla Guell
Επιτροπή Ελέγχου
Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Γεώργιος Συρίχας
Stuart Birrell
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)
Christian Hansmeyer
Γεώργιος Συρίχας
Adrian John Lewis
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
Adrian John Lewis (Πρόεδρος)
Ειρήνη Ψάλτη
Αντρέας Κρητιώτης
Elisabet Pinilla Guell
Επιτροπή Τεχνολογίας
Stuart Birrell (Πρόεδρος)
Monique Hemerijck
Adrian John Lewis
Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1 ην Οκτωβρίου 2026.