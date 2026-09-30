Τράπεζα Κύπρου: Παραιτήθηκε από το ΔΣ η Lyn Mary Grobler

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι, κατά τις αντίστοιχες συνεδρίες των Διοικητικών τους Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

Αποδοχή παραίτησης της κας Lyn Mary Grobler από το Διοικητικό Συμβούλιο

Η κα Lyn Mary Grobler υπέβαλε την παραίτησή της ως μέλος στο κάθε ένα από τα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ. Τα Διοικητικά Συμβούλια αποδέχτηκαν την παραίτηση της κας L. Grobler και την ευχαρίστησαν για την πολύτιμη συνεισφορά της στο Συγκρότημα για όλα τα χρόνια και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία για το μέλλον. Η παραίτηση τίθεται σε ισχύ από την 1 ην Οκτωβρίου 2026.

Αλλαγές στη σύνθεση Επιτροπών

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Elisabet Pinilla Guell

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Γεώργιος Συρίχας

Stuart Birrell

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Adrian John Lewis

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian John Lewis (Πρόεδρος)

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

Elisabet Pinilla Guell

Επιτροπή Τεχνολογίας

Stuart Birrell (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian John Lewis

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1 ην Οκτωβρίου 2026.